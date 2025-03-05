Yeniden Refah'ta toplu istifa: AKP'ye katıldılar

Yayınlanma: 05.03.2025 - 22:24

Güncelleme: 05.03.2025 - 22:24

Şubat ayı içerisinde 31 Mart seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden Selendi Belediye Başkanlığına seçilen Murat Daban partisinden istifa ederek AKP’ye katılmıştı.

Bugün İlçe Teşkilatı ziyareti sırasında, Belediye Meclis üyeleri Mehmet Koçdemir, Mustafa Ataşman ve Kamil Kocademir de AKP saflarına katıldı. Meclis üyelerinin yanı sıra Yeniden Refah Partisi Kadın Kolları Başkanlığından istifa eden Emine Çimen ile 31 Mart seçimlerinden Yeniden Refah Partisi listesinde yer alan ancak meclis üyesi seçilemeyen Abdullah Arıkanlı, Hüsamettin Kara, Himmet İşlek, Enes Şahinkaya da AKP’ye geçti.