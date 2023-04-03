AKP ve MHP'den 'tapu kadastro verilerinin satıldığı' iddialarına ilişkin genel görüşme açılması önerisine ret

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 18:33

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 18:33

CHP’nin tapu kadastro verilerinin satıldığı iddialarına ilişkin genel görüşme önergesinin bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesine ilişkin grup önerisi, AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Önerinin gerekçesini açıklayan CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, şunları söyledi:

'BAZI PERSONELLER TARAFINDAN SATILDI' İDDİASI

“Tüm vatandaşlarımıza sormak istiyorum. Tapu bilgileriniz kimlerin eline geçti? Acaba güvende mi? Özellikle 20 yılı aşkındır herhangi tapuda bir işlem yapmadıysanız en kısa sürede tapu dairesine gidip veya e-devlete girip tapularınızı kontrol etmenizi özellikle belirtiyorum. Türkiye genelinde tapu ve kadastro kayıtlarındaki mülkiyet verilerinin tamamı, tüm arşiv bilgileri 2002 yılından bu yana elektronik ortamda bir sistemle yürütülüyor. Bu verilerin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün bazı personelleri tarafından satıldığı iddialarını öğrendim.

Bu konuda yürütülen soruşturma kapsamında birisi genel müdürlükte birisi Ankara’nın bir ilçesindeki tapu müdürlüğünde görevli olan memur açığa alındı. Ancak bununla sınırlı olduğunu tahmin etmiyorum, daha fazla ileri gideceği kanaatindeyim. Bu sebepten dolayı Tapu Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Atlı ve de yardımcısı Mehmet Beyaz’a ulaşmak istedim ama maalesef bu konuyla ilgili herhangi bir yorum yapmıyorlar, görüşmek istemediler.

'CİDDİ SIKINTILAR VAR'

Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) verilerin toplandığı sistemin adı, tapu kayıtlarının toplandığı veri sistemine de TAKBİS deniyor. MERNİS verileriyle ilişkilendirilen tüm mülkiyet, adres ve nüfus bilgilerine ulaştığı iddialarıyla bu veriler ışığında 20 yıldır sahipsiz kalan taşınmazların mülkiyetlerinin sahte nüfus cüzdanı ve sahte vekaletlerle çıkar gruplarına satıldığını, bu süreçte tehditle mallara çökme olayları yaşanıyor. Bu iddiaları ivedilikle İçişleri Bakanlığı’ndan, Cumhurbaşkanlığı’ndan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan araştırılmasıyla ilgili acilen göreve davet ediyorum. 20 yıldır hareket etmeyen ve ülke dışında yaşayan Türkiye’de gayrimenkulü olan vatandaşlarımızın tapularıyla ilgili ciddi sıkıntılar var.

'SORUŞTURMA BAŞLATILAN VAR MI?'

Yaklaşık 16 maddelik bir soru önergesi de hazırladım, bunu da verdim; umarım Sayın Murat Kurum bunu göz önünde bulundurarak tüm vatandaşlarımızın mülklerine sahip çıkar diyorum.

Bu bağlamda; TAKBİS’de bulunan tüm mülkiyet bilgileri ve alım satım işlemlerine ilişkin veriler ile tapu ve kadastro müdürlüklerindeki arşiv dosyalarının birtakım kişi ya da kişilere satıldığı iddiaları doğru mudur Sayın Bakan? İddialar ışığında yakalanan veya hakkında soruşturma başlatılan kişi veya kişiler var mıdır? Varsa bu kişilerin genel müdürlükteki üst makamlarla bağlantısı araştırılmış mıdır? Sorumlular hakkında yapılacak yasal işlemler nelerdir? Sözü edilen iddialar gerçekse veriler nasıl elde edilip hangi yolla çıkarılmış ve satılmıştır? Satanların ne kadar menfaat elde ettiği tespit edilmiş midir Sayın Bakan?

'KVKK'YE BİLDİRİM YAPILDI MI?'

Böylesi önemli ve tüm ülkedeki vatandaşlarımızın mülkiyet bilgisi verilerinin tutulduğu sisteme neden dijital güvenlik önemleri alınmamıştır? Güvenlik açığının sorumluları kimlerdir Sayın Bakan? Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yani KVKK kapsamında getirilen yükümlülükler nedeniyle kuruma herhangi bir ceza kesilmiş midir? Kesildiyse ne kadar ceza kesilmiştir? KVKK’ye konu hakkında bildirim yapılmış mıdır Sayın Bakan? Çalınan verilerin çeşitli çıkar gruplarına verildiği ve bu grupların yazmış, yazdırmış oldukları yazılımın tüm MERNİS veriyle ilişkilendirdiği; tüm mülkiyet, adres ve nüfus bilgilerine ulaşıldığı iddiaları vardır. Bu veriler ışında, yirmi yıldır sahipsiz kalan taşınmazların mülkiyetlerinin sahte nüfus cüzdanı ve sahte vekâletlerle çıkar menfaatleri gruplarına satıldığı iddia ediliyor; Sayın Bakan, bu da doğru mudur? Yaşanılabilecek hukuka aykırı mülkiyet hakkı değişikliklerinden kim ya da kimler sorumlu olacaktır Sayın Bakan? Bu verilerin çalınması ne zaman olmuştur Sayın Bakan?

'VERİLERİN GÜVENLİĞİ İÇİN HANGİ ÖNLEMLER ALINDI?'

Ülke genelinde kaç kişinin verisi bu şekilde, usulsüz olarak çıkar ve menfaat gruplarına satılmıştır? Bu kişilerin kişisel verilerinin satıldığından haberleri var mıdır Sayın Bakan? Çalınan ve satılan tapu mülkiyetleri verileriyle ülke genelinde haksız yere el değiştiren kaç adet taşınmaz vardır Sayın Bakan? Mülkiyet bilgilerinin elde edilmesi nedeniyle tehdit, adam kaçırma vesaire şekillerde el değiştiren taşınmazlar var mıdır Sayın Bakan? Anılan konularla ilgili olarak kaç tane adli vaka gerçekleştirilmiştir Sayın Bakan? Verilerin güvenliği ve sahte belgelerle satışların önlenmesi amacıyla hangi tedbirler alınmıştır Sayın Bakan? Tapu verilerine (TAKBİS) ulaşıldığı gibi aynı şekilde MERNİS verilerine nasıl ulaşıldığı konusunda bir araştırma, soruşturma yapılmış mıdır Sayın Bakan? Bu durumda, TAKBİS ve MERNİS verileri güvencede ve de tehlikede midir Sayın Bakan?”