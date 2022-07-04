İYİ Partili Özkan'dan Cumhur İttifakı'na 'Dodurga' yanıtı
Dodurga'daki seçimi AKP'li adayın kazanması üzerine İYİ Partili İbrahim Özkan, "Erken seçim kararı alın" dedi.
Yeniden belde statüsü kazanan Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga'da yapılan seçimde belediye başkanlığını AKP adayı Hasan Hüseyin Kaşıkcı kazandı.
Yüzde 87,02 oy alan Kaşıkcı’nın seçimi kazanmasının ardından başta AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzerine çok sayıda AKP’li vekil ve bakanlar sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.
AKP’lilere yanıt ise İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan’dan geldi.
Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulunan Özkan, iktidara seslendi ve “erken seçim kararı alın” dedi.
Özkan şunları ifade etti:
“AKP Dodurga seçim sonuçlarına bakarak erken seçim kararı almalıdır. Dodurgayı alan Türkiye’yi alır e hadi…”
AKP Dodurga seçim sonuçlarına bakarak erken seçim kararı almalıdır.— İbrahim ÖZKAN (@ibrahim_ozkan61) July 4, 2022
Dodurgayı alan Türkiye’yi alır e hadi…
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