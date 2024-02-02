AKP ve Yeniden Refah Partisi arasında 4. buluşma: Tarih verildi

Yayınlanma: 02.02.2024 - 12:43

Güncelleme: 02.02.2024 - 12:43

AKP ile Yeniden Refah Partisi (YRP) arasında, görüşmelerin noktalanması beklenirken, sürpriz bir temas gerçekleşti.

AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

GÖZLER 5 ŞUBAT’A ÇEVRİLDİ

Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre; 1,5 saat süren görüşmenin ardından açıklama, YRP’den geldi.

Görüşme nedeniyle, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın 2 Şubat Cuma günü yapmayı planladığı açıklama ise ertelendi. Gözler ise 5 Şubat Pazartesi gününe çevrildi.

SEÇİM TAKVİMİ İŞLİYOR

AKP'nin kendi seçim takvimi de işlemeye devam ediyor.

Belediye ve İl Genel Meclisi üyelikleri için başvuru süreci sona ererken, 20 binden fazla başvuru yapıldığı öğrenildi. 30 büyükşehirin ilçe adaylarıyla ilgili süreç bu hafta sonu tamamlanacak. Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir ve Bursa'nın dışındaki 26 büyükşehirde ilçe adayları Genel Başkan Yardımcılarının katılacağı toplantılarla açıklanacak.

19 Şubat'ta ise AKP Genel Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında 81 il Seçim Koordinasyon Merkezi ve Seçim İşleri Başkanları, il hukukçuları ve eğitimcilerinin katılımıyla 'Genişletilmiş Seçim İşleri Başkanları ve SKM Başkanları Toplantısı' yapılacak.