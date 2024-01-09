AKP Yalova Belediye Başkan adayı Mustafa Tutuk kimdir? Mustafa Tutuk kaç yaşında, nereli? Mustafa Tutuk biyografisi...

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler öncesi AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkan adaylarını duyurdu. Yalova Belediye Başkan adayı Mustafa Tutuk oldu. Peki, Yalova Belediye Başkan adayı Mustafa Tutuk kimdir? Mustafa Tutuk kaç yaşında, nereli? Mustafa Tutuk biyografisi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.01.2024 - 14:22
AKP Yalova Belediye Başkan adayı Mustafa Tutuk kimdir? Mustafa Tutuk kaç yaşında, nereli? Mustafa Tutuk biyografisi...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin beledieye başkana adaylarını açıkladı. Yalova Belediye Başkan adayı Mustafa Tutuk oldu. Peki, Yalova Belediye Başkan adayı Mustafa Tutuk kimdir? Mustafa Tutuk kaç yaşında, nereli? Mustafa Tutuk biyografisi...

MUSTAFA TUTUK KİMDİR?

Mustafa Tutuk, 1973 yılında Yalova'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Yalova'da bitirdi.

Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezun olduktan sonra ikinci üniversite olarak İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Mustafa Tutuk, Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtlar sahibi ve işletmecisidir.

3 Dönem AKP Yalova Merkez İlçe Başkanlığında çeşitli kademelerde görev aldı. Daha sonra 2 dönem İl Yönetimde Halkla İlişkiler ve Mali İşler Başkanlığı görevini yaptı.

2019 Mali İdareler seçiminde AKP Meclis üyesi olarak seçildi.

MUSTAFA TUTUK EVLİ Mİ?

Mustafa Tutuk, evli ve 3 çocuk babasıdır.


kimdir? Yalova Mustafa Tutuk

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