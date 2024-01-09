Sinop Belediye Başkan adayı Yakup Üçüncüoğlu kimdir? Yakup Üçüncüoğlu kaç yaşında, nereli? Yakup Üçüncüoğlu biyografisi...
31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler öncesi AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkan adaylarını duyurdu. Sinop Belediye Başkan adayı Yakup Üçüncüoğlu oldu. Peki, Sinop Belediye Başkan adayı Yakup Üçüncüoğlu kimdir? Yakup Üçüncüoğlu kaç yaşında, nereli? Yakup Üçüncüoğlu biyografisi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin beledieye başkana adaylarını açıkladı. Sinop Belediye Başkan adayı Yakup Üçüncüoğlu oldu. Peki, Sinop Belediye Başkan adayı Yakup Üçüncüoğlu kimdir? Yakup Üçüncüoğlu kaç yaşında, nereli? Yakup Üçüncüoğlu biyografisi...
YAKUP ÜÇÜNCÜOĞLU KİMDİR?
Sinop'ta 1967'de dünyaya gelen Üçüncüoğlu, Açıköğretim Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümünde eğitim gördü.
Birçok spor federasyonunda üst kurul delegeliği görevini yürütmekte olan Üçüncüoğlu, Türk Kızılay Sinop Şubesi, Türk Hava Kurumu (THK) Sinop Şubesi gibi sivil toplum örgütlerinin yönetimlerinde bulundu.
AKP Sinop İl Başkanlığı görevinde bulunan Üçüncüoğlu, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi'nde Sinop İl Genel Meclis Üyesi seçildi.
YAKUP ÜÇÜNCÜOĞLU EVLİ Mİ?
Üçüncüoğlu, evli ve üç çocuk babası.
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