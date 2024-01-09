Rize Belediye Başkan adayı Rahmi Metin kimdir? Rahmi Metin kaç yaşında, nereli? Rahmi Metin biyografisi...
31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler öncesi AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkan adaylarını duyurdu. Rize Belediye Başkan adayı Rahmi Metin oldu. Peki, Rize Belediye Başkan adayı Rahmi Metin kimdir? Rahmi Metin kaç yaşında, nereli? Rahmi Metin biyografisi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin beledieye başkana adaylarını açıkladı. Rize Belediye Başkan adayı Rahmi Metin oldu. Peki, Rize Belediye Başkan adayı Rahmi Metin kimdir? Rahmi Metin kaç yaşında, nereli? Rahmi Metin biyografisi...
RAHMİ METİN KİMDİR?
Rize'de 1969'da doğan Rahmi Metin, Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden 1993 yılında mezun oldu, 2012-2014 yılları arasında Erciyes Üniversitesinde Siyaset Felsefesi alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Kurucu üyesi olarak görev alan Metin, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi'nde Rize Belediye Başkanı seçildi.
RAHMİ METİN EVLİ Mİ?
Rahmi Metin, evli ve 4 çocuk babasıdır.
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