Eskişehir’de çimento fabrikasında yangın!

Eskişehir Çukurhisar’da faaliyet gösteren Çimsa Çimento Fabrikası’nda yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahaleleri sürüyor.

Eskişehir’de çimento fabrikasında yangın!
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İHA
Yayınlanma: 03.03.2025 - 10:35

Çukurhisar’daki Çimsa Çimento Fabrikası’nın çöp bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü çıkan yangını söndürmek için ekiplerin müdahalesi devam ediyor.


Etiketler: #eskişehir #fabrika #fabrika yangını #Yangın

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