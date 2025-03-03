Bahçelievler’de kargo firmasına ait depoda yangın

Yayınlanma: 03.03.2025 - 11:08

Güncelleme: 03.03.2025 - 11:23

Yangın, sabah saatlerinde Bahçelievler Mareşal Fevzi Çakmak Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir kargo firmasına ait depoda meydana geldi.

İddiaya göre, işyerine ait depo bölümünde başlayan yangın kısa sürede üst katlara yayıldı. Yangını gören yurttaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına alırken yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan bazı yurttaşlar itfaiye ve çevrede bulunanların yardımıyla binadan çıkarıldı.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen söndürülürken çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı.