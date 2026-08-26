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AKP'ye geçen Tuzla'da seçim anketi: YENİ Parti ve AKP yüzde kaç oy aldı?
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AKP'ye geçen Tuzla'da seçim anketi: YENİ Parti ve AKP yüzde kaç oy aldı?

26.08.2026 10:30:00
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Haber Merkezi
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AKP'ye geçen Tuzla'da seçim anketi: YENİ Parti ve AKP yüzde kaç oy aldı?

Temmuz 2026 dönemine ait İstanbul Tuzla genel seçim oy tercihi sonuçları açıklandı. Grafiğe göre YENİ Parti yüzde 36,8 oy oranıyla birinci sıraya yerleşirken, AKP yüzde 32,9 ile ikinci sırada kaldı. İstanbul 1. Bölge milletvekili dağılımında da 16 vekil ile YENİ Parti'nin üstünlüğü göze çarptı.

AKP'ye geçen Tuzla'da seçim anketi: YENİ Parti ve AKP yüzde kaç oy aldı?

Temmuz 2026 tarihli genel seçim oy tercihi araştırmasının İstanbul Tuzla sonuçları, bölgedeki siyasi eğilimlerdeki değişimi gözler önüne serdi.

AKP'ye geçen Tuzla'da seçim anketi: YENİ Parti ve AKP yüzde kaç oy aldı?

Veri Analisti Murat Kızılboğa'nın paylaştığı verilere göre partilerin Tuzla'daki oy oranları şu şekilde şekillendi: 

YENİ Parti: Yüzde 36,8 

AKP: Yüzde 32,9 

DEM Parti: Yüzde 8,8

MHP: Yüzde 5,0 

YRP (Yeniden Refah Partisi): Yüzde 3,6 

ZP (Zafer Partisi): Yüzde 3,5 

İYİ Parti: Yüzde 3,2  

AKP'ye geçen Tuzla'da seçim anketi: YENİ Parti ve AKP yüzde kaç oy aldı?

MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI NETLEŞİYOR

Tuzla'yı da içine alan İstanbul 1. Bölge genelindeki milletvekili projeksiyonu da paylaşılan veriler arasında yer aldı.

AKP'ye geçen Tuzla'da seçim anketi: YENİ Parti ve AKP yüzde kaç oy aldı?

Harita ve tabloya yansıyan bilgilere göre İstanbul 1. Bölge'den Meclis'e gidecek milletvekillerinin partilere göre dağılımı şöyle sıralandı: 

YENİ Parti: 16 Milletvekili 

AKP: 12 Milletvekili 

DEM Parti: 3 Milletvekili 

YRP: 1 Milletvekili 

İYİ Parti: 1 Milletvekili 

TİP: 1 Milletvekili 

ZP: 1 Milletvekili  

AKP'ye geçen Tuzla'da seçim anketi: YENİ Parti ve AKP yüzde kaç oy aldı?

AKP'YE KATILMIŞTI

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Tuzla'ya belediye başkanı seçilen Eren Ali Bingöl, 1 Ağustos tarihinde AKP'ye katılmıştı.

Bingöl'e parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı.

İlgili Konular: #tuzla #yeni parti

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