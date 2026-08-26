AKP'ye geçen Tuzla'da seçim anketi: YENİ Parti ve AKP yüzde kaç oy aldı?

Veri Analisti Murat Kızılboğa'nın paylaştığı verilere göre partilerin Tuzla'daki oy oranları şu şekilde şekillendi:

Tuzla'yı da içine alan İstanbul 1. Bölge genelindeki milletvekili projeksiyonu da paylaşılan veriler arasında yer aldı.

Harita ve tabloya yansıyan bilgilere göre İstanbul 1. Bölge'den Meclis'e gidecek milletvekillerinin partilere göre dağılımı şöyle sıralandı:

YENİ Parti: 16 Milletvekili

AKP: 12 Milletvekili

DEM Parti: 3 Milletvekili

YRP: 1 Milletvekili

İYİ Parti: 1 Milletvekili

TİP: 1 Milletvekili

ZP: 1 Milletvekili