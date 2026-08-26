AKP'ye geçen Tuzla'da seçim anketi: YENİ Parti ve AKP yüzde kaç oy aldı?

Temmuz 2026 tarihli genel seçim oy tercihi araştırmasının İstanbul Tuzla sonuçları, bölgedeki siyasi eğilimlerdeki değişimi gözler önüne serdi.
Veri Analisti Murat Kızılboğa'nın paylaştığı verilere göre partilerin Tuzla'daki oy oranları şu şekilde şekillendi:
YENİ Parti: Yüzde 36,8
AKP: Yüzde 32,9
DEM Parti: Yüzde 8,8
MHP: Yüzde 5,0
YRP (Yeniden Refah Partisi): Yüzde 3,6
ZP (Zafer Partisi): Yüzde 3,5
İYİ Parti: Yüzde 3,2
MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI NETLEŞİYOR
Tuzla'yı da içine alan İstanbul 1. Bölge genelindeki milletvekili projeksiyonu da paylaşılan veriler arasında yer aldı.
Harita ve tabloya yansıyan bilgilere göre İstanbul 1. Bölge'den Meclis'e gidecek milletvekillerinin partilere göre dağılımı şöyle sıralandı:
YENİ Parti: 16 Milletvekili
AKP: 12 Milletvekili
DEM Parti: 3 Milletvekili
YRP: 1 Milletvekili
İYİ Parti: 1 Milletvekili
TİP: 1 Milletvekili
ZP: 1 Milletvekili
AKP'YE KATILMIŞTI
31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Tuzla'ya belediye başkanı seçilen Eren Ali Bingöl, 1 Ağustos tarihinde AKP'ye katılmıştı.
Bingöl'e parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı.