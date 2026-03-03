AKP'ye yakın medyada 'İran' sevinci: 'Rejim düşer savaş biter'

ABD ve İsrail'in İran'ı hedef alan saldırıları, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere iktidar temsilcileri tarafından da tepki gördü. Erdoğan hava saldırısında öldürülen Ayetullah Ali Hamaney için baş sağlığı mesajı dilemiş ve saldırının uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirtmişti.

Ancak iktidara yakın medyada ise saldırıyı olumlayan ifadeler kullanıldı. İktidara yakın İhlas Medya grubu bünyesindeki Türkiye gazetesi, saldırıyı baş sayfasına "Rejim düşer savaş biter" manşetiyle taşıdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ı konuşmasına gönderme yapılarak atılan manşetin içeriğinde ise "Devrimin birinci ve ikinci kurucu kadroları tasfiye edildi. Hamaney'in yerini dolduracak isim gelmeyecek" denildi.

"Stratejist"lerin görüşlerine yer verilen haberde, İran'daki yönetimin olası devrilmesinin bölgesel denklemi değiştireceği, böylece "Türkiye ve Sünnilerin rolünün de radikal biçimde öne çıkacağı" belirtildi.

İşte gazetenin manşet sayfası:

A HABER'DE 'TRUMP' İTİRAFI

İktidar yanlısı A Haber ekranlarında da Akşam yazarı Murat Özer, İran'a yönelik saldırıyı "Bu süreç Suriye devrimiyle doğrudan ilgili. Suriye'deki devrimin başarıya ulaşmasından sonra, Trump'ın Körfez Arap dünyası ve Türkiye'yle kurduğu yeni düzende İran'ın yayılmacı politikalarına artık tahammül edilmeyecek" ifadeleriyle yorumlamıştı.