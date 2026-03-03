Cumhuriyet Gazetesi Logo
AKP'ye yakın medyada 'İran' sevinci: 'Rejim düşer savaş biter'

AKP'ye yakın medyada 'İran' sevinci: 'Rejim düşer savaş biter'

3.03.2026 13:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
AKP'ye yakın medyada 'İran' sevinci: 'Rejim düşer savaş biter'

İktidara yakın İhlas Medya grubu bünyesindeki Türkiye gazetesi, İran'ı hedef alan ABD-İsrail ortaklığında saldırıyı baş sayfasına "Rejim düşer savaş biter" manşetiyle taşıdı.

ABD ve İsrail'in İran'ı hedef alan saldırıları, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere iktidar temsilcileri tarafından da tepki gördü. Erdoğan hava saldırısında öldürülen Ayetullah Ali Hamaney için baş sağlığı mesajı dilemiş ve saldırının uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirtmişti. 

Ancak iktidara yakın medyada ise saldırıyı olumlayan ifadeler kullanıldı. İktidara yakın İhlas Medya grubu bünyesindeki Türkiye gazetesi, saldırıyı baş sayfasına "Rejim düşer savaş biter" manşetiyle taşıdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ı konuşmasına gönderme yapılarak atılan manşetin içeriğinde ise "Devrimin birinci ve ikinci kurucu kadroları tasfiye edildi. Hamaney'in yerini dolduracak isim gelmeyecek" denildi.

"Stratejist"lerin görüşlerine yer verilen haberde, İran'daki yönetimin olası devrilmesinin bölgesel denklemi değiştireceği, böylece "Türkiye ve Sünnilerin rolünün de radikal biçimde öne çıkacağı" belirtildi.

İşte gazetenin manşet sayfası: 

Image

A HABER'DE 'TRUMP' İTİRAFI

İktidar yanlısı A Haber ekranlarında da Akşam yazarı Murat Özer, İran'a yönelik saldırıyı "Bu süreç Suriye devrimiyle doğrudan ilgili. Suriye'deki devrimin başarıya ulaşmasından sonra, Trump'ın Körfez Arap dünyası ve Türkiye'yle kurduğu yeni düzende İran'ın yayılmacı politikalarına artık tahammül edilmeyecek" ifadeleriyle yorumlamıştı. 

 

İlgili Konular: #Türkiye gazetesi

İlgili Haberler

ABD ve İsrail saldırırken... HTŞ yönetiminden İran’a kınama geldi!
ABD ve İsrail saldırırken... HTŞ yönetiminden İran’a kınama geldi! ABD desteğiyle İran’a başlattığı saldırı sürerken İran da bölgedeki ABD üslerini ve İsrail’i hedef aldı. Suriye'deki HTŞ yönetimi ise İran'ı kınayan bir açıklamada bulundu.
İran'ın misillemesi sonrası Dubai'de mahsur kalmıştı: Sarunas Jasikevicius İstanbul'a dönüyor!
İran'ın misillemesi sonrası Dubai'de mahsur kalmıştı: Sarunas Jasikevicius İstanbul'a dönüyor! İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı yaptığı misilleme nedeniyle yaşanan uçuş iptalleri sonrasında Dubai'da mahsur kalan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius'un İstanbul'a dönmek için Dubai'den ayrıldığı iddia edildi.
UNESCO: İran'daki okul saldırısı uluslararası hukukun ihlali
UNESCO: İran'daki okul saldırısı uluslararası hukukun ihlali Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), ABD ile İsrail'in İran'ın Minab kentindeki kız ilkokuluna 28 Şubat'ta düzenlediği saldırının uluslararası hukukun ihlali olduğunu bildirdi.