İran'ın misillemesi sonrası Dubai'de mahsur kalmıştı: Sarunas Jasikevicius İstanbul'a dönüyor!

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı yaptığı misilleme nedeniyle Dubai'de uçuşlar iptal edilmişti. Bu gelişme üzerine Dubai'de bulunan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, İstanbul'a dönememişti.

HT Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, İstanbul'a dönüyor. Jasikevicius'un sabah saatlerinde Dubai'den ayrıldığı belirtildi.

Fenerbahçe'den konuya ilişkin yapılan ilk açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"Kamuoyuna Bilgilendirme

Başantrenörümüz Sarunas Jasikevicius, oyuncumuz Armando Bacot, fizyoterapistlerimizden Jaime Capella Bouza, ulusal ve uluslararası liglere verilen Milli takım arasında dinlenmek için Dubai’ye, sportif direktörümüz Uğur Ozan Sulak ise adidas NextGen Turnuvasını izlemek için Abu Dabi’ye gitmiştir.

Ailemizin dört üyesinin Dubai ve Abu Dabi’de bulundukları zaman diliminde bölgede meydana gelen patlamalar sonucu, havaalanlarındaki uçuşlar güvenlik nedeniyle geçici süreyle durdurulmuştur.

Güvenli bölgede bulunan ekibimiz ile iletişim kesintisiz devam etmekte olup, kendilerinin İstanbul’a getirilmesi ile ilgili tüm adımlar devletimizin yetkilileri ve yerel birimlerle koordineli şekilde atılmaktadır."