AKP-Yeniden Refah buluşuyor: İttifaka sıcak bakılıyor

Yayınlanma: 05.01.2024 - 16:57

Güncelleme: 05.01.2024 - 16:57

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, dün yaptığı açıklamada AKP ile yerel seçimlerdeki ittifak süreçlerine ilişkin bu akşam bir görüşme yapılacağını söyledi.

Cumhuriyet, o görüşmeye dair perde arkasına ulaştı.

Görüşmeye AKP kanadından AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ile AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz katılacak. YRP'den ise Genel Başkanvekili Doğan Aydal ile Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Gül katılacak.

Toplantıda, AKP’nin ittifak olabilmesi için YRP’ye son teklifi vereceği öğrenildi. AKP'nin teklifine göre YRP kanadı değerlendirmesini yapıp olumlu ya da olumsuz karar verecek.

Görüşme 19.30 da Yeniden Refah Partisi genel merkezinde yapılacak.



YARIN AÇIKLANABİLİR

Toplantıdan bu akşam bir açıklama çıkmama ihtimalinin yüksek olduğunu değerlendiren YRP'li kaynaklar, yarın sabah 10.30’da partinin genel merkezinde Suat Kılıç'ın gerçekleştireceği basın toplantısını işaret etti.

Değerlendirmelere göre ittifak sonucunun bu toplantıda açıklanması bekleniyor.

ERBAKAN YA DA KILIÇ

Öte yandan ittifak koşulları sağlanmazsa, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Fatih Erbakan'ın kardeşi Elif Erbakan ile Suat Kılıç'ın isimleri kulislerde konuşuluyor.