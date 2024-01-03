Özgür Özel anlattı: Yerel seçim öncesi anketçiden Erdoğan'a kötü haber
CHP lideri Özgür Özel, bir anketçinin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara ve İstanbul için “Sizin kaybedecek adayları arıyorsunuz” dediğini aktardı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine
ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Gazeteci Murat Yetkin'e konuşan Özgür Özel, "Bu yerel
seçicimin öneminin farkındayız. Unvan maçı gibi bir şey olacak. Psikolojik
üstünlüğün kimde olduğunu gösterecek. Yerel seçimlerde muhalefetin başarısız
olması iktidarın gücünü perçinleyecek. Bu nedenle muhalefete muhalefet
etmiyoruz. Muhalefet partileriyle polemiğe girmiyoruz" ifadelerini
kullandı.
"İYİ PARTİLİLERİ KENDİMİZDEN ÇOK FARKLI GÖRMÜYORUZ"
İYİ Parti'nin kastedilip kastedilmediği sorulan Özel, "Ben
bizim çatıda çok isteyip yapamadığımız birlikteliği tabanın, seçmenin
sağlayacağına inanıyorum. Biz İYİ Partilileri kendimizden çok farklı
görmüyoruz. Cumhuriyete, demokrasiye, laikliğe, Atatürk’e bağlı insanlar olarak
görüyoruz. Ben İYİ Partililerin CHP’nin elindeki bir belediyenin AK Parti’ye ya
da MHP’ye teslim edilmesini istemeyeceklerine inanıyorum" ifadelerini
kullandı.
"ADAY BULAMIYORLAR"
İstanbul ve Ankara için değerlendirmelerde bulunan Özel,
"Anket şirketlerinin bana söylediği; İstanbul’da Ekrem İmamoğlu, Ankara’da
Mansur Yavaş’ın karşısında ölçmedikleri kişi kalmamış. Ekrem Bey’e karşı 20, Mansur
Bey’e karşı 12 ismin başarı şansını ölçtüklerini duyuyoruz. Ama hâlâ
adaylarımızı zorlayacak adayları bulamıyorlar" diye konuştu.
ANKETÇİDEN ERDOĞAN’A KÖTÜ HABER
Özel, anket şirketlerinden duyduklarını belirten Özgür Özel,
bir anketçinin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara ve İstanbul
için “Sizin kaybedecek adayları arıyorsunuz” dediğini aktardı.
İZMİR ADAYI AÇIKLAMASI
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı hakkında
açıklamalarda bulunan Özel, "İzmir CHP’nin kalesi. İzmir’i ince eleyip sık
dokuyoruz. Geçen hafta 46 milletvekili arkadaşımızı gönderdim. Üç gün boyunca
dolaştılar, her ilçenin raporu geliyor. Bunun Tunç Soyer’in memnuniyet
anketlerinde çıkmaması olarak yorumlanması doğru değil. Kendisiyle arkadaşız,
aynı okulda, Bornova Anadolu Lisesinde okuduk. Hepimiz en iyi sonucun arayışındayız"
ifadelerini kullandı.
Özel, şöyle devam etti:
"Perşembe günü Parti Meclisi toplantısının ardından, aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu adayları açıklamayı düşünüyoruz. Cuma günü de Ekrem Bey İstanbul’un ilçe adaylarını açıklayacak, ben de orada olacağım."
En Çok Okunan Haberler
-
- Laikliğe meydan okudu, tutuklandı!
- Memur ve emekli maaş zam oranı belli oldu
- Real Madrid'den Arda Güler kararı!
- Saatler içinde değişen suçlama
- Terim'le konuşması ortaya çıktı!
- 'Bu bir ihbardır' diyerek herkesi uyardı
- Erdoğan Suudi Arabistan'a toz kondurmadı!
- Fabrikada skandal görüntü: Suratına fırlattı!
- Dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı değişiyor
- Fatih Altaylı hakkında soruşturma