AKP yönetiminde deprem: Kasım Gülpınar istifa etti, Yeniden Refah'ın adayı oldu

Yayınlanma: 23.01.2024 - 13:11

Güncelleme: 23.01.2024 - 13:20

Adı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için geçen AKP MKYK Üyesi ve AKP Genel Başkan Danşmanı Kasım Gülpınar’ın partisinden istifa ettiği ve Yeniden Refah Partisi'ne katıldığı öne sürülmüştü.

Gülpınar'ın istifası ve Yeniden Refah'a katılımı bizzat Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan tarafından duyuruldu.

Gülpınar'la birlikte fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Erbakan, Kasım Gülpınar'ın Yeniden Refah Partisi'ne katıldığını ve aynı zamanda partisinin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olduğunu açıkladı.

İşte Erbakan'ın paylaşımı:

"DENGELER DEĞİŞTİ"

Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek, Gülpınar'ı istifaya götüren süreci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle anlattı:

"Gülpınar’ın istifa süreci aslında yeni bir süreç değildi. Milletvekilleri aday belirleme süreçlerinde de aynı süreci kendi dünyasında yaşamış ama fiiliyata dökmemişti

Aday olmamış ve daha sonra AK Parti Genel Başkan Danışmanlığına getirilmişti

Belediye Başkanlığı için herhangi bir başvurusu olmayışına karşın temayüllerde ismi önde çıkınca, hemşehrileri de bastırınca bu düşüncesini Genel Merkez’le paylaştı. Genel Başkan yardımcılarıyla ve partinin önemli isimleriyle yaptığı görüşmede, temayüllerde iyi çıktığı ancak aday olmaması gerektiği kendisine iletildi ve gerekçe olarak da kendisine söylenmese bile milletvekillerinin tavrı gösterildi. Kendisine ayrılırsa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üzüleceği ifade edildi.Bu konuşma sonrası kendisine yapılan teklifi geri çevirdi

Bu konuşma sonrası Gülpınar, AK Parti milletvekili listeleri kendisine sorulduğunda verdiği isimlerin listede olduğunu ve böyle bir şeyin mümkün olamayacağını yakın çevresine iletti.

AK Parti’nin önemli isimleriyle son görüşmesini cuma günü yaptı ve süreç bu noktaya geldi."