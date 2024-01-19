AKP’yi eleştirmişti: Yeniden Refah’ın adayına randevu vermediler!

Yayınlanma: 19.01.2024 - 12:44

Güncelleme: 19.01.2024 - 12:44

Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve partisinin genel başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal, siyasi partilere nezaket ziyaretleri düzenlendi.

Aydal sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda AKP, MHP ve BBP’nin kendisine randevu vermediğini belirtti.

Aydal’ın söz konusu paylaşımı şu şekilde:

“Bugün partilerimize nezaket ziyaretlerinde bulunduk. Saadet Partisi İl Başkanı sayın Halil Kayın beyefendiye, DEVA Parti İl Başkanı Zeynep Aydın Sudan hanımefendiye ve CHP İl Başkanı sayın Bülent Sarı beyefendiye nazik ve sıcak ev sahiplikleri için teşekkür ederim. Not: AKP, MHP ve BBP Randevu vermediklerinden görüşülmemiştir.”

BUGÜN PARTİLERİMİZE NEZAKET ZİYARETLERİNDE BULUNDUK.

Saadet Partisi İl Başkanı sayın Halil Kayın beyefendiye, DEVA Parti İl Başkanı Zeynep Aydın Sudan hanımefendiye ve CHP İl Başkanı sayın Bülent Sarı beyefendiye nazik ve sıcak ev sahiplikleri için teşekkür ederim.

Not: AKP, MHP… pic.twitter.com/WiaFeEM60S — Prof.Dr.Doğan AYDAL (@prof_aydal) January 18, 2024

KURUM’U ELEŞTİRMİŞTİ

Geçen hafta Halk TV canlı yayınında konuşan Doğan Aydal’ın AKP’ye yönelttiği eleştiriler gündem olmuştu.

AKP'nin aday bulmakta zorlandığını vurgulayan Aydal, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için “Karşı tarafın savunduğu gibi gavur biri değil" derken 'Kanal İstanbul' projesine karşı çıkmış ve “Bu sebep bile Murat Kurum'un İBB Başkanı olmaması için yeterlidir” demişti.