AKP Yusufeli’nde seçim sonuçlarına itiraz etti, CHP’nin oyu arttı

Yayınlanma: 04.04.2024 - 12:49

Güncelleme: 04.04.2024 - 12:49

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapılan 31 Mart Yerel Seçim sonrası CHP adayı Barış Demirci bin 954 oy alırken, AKP adayı Mustafa Demirkıran bin 918 oy aldı.

Sonuçların ardından AKP ilçe teşkilatı belediye başkanlığı seçimlerine itiraz ederek oyların yeniden sayılmasını talep etti.

İlçe Seçim Kurulu, sandık sonuç tutanaklarının incelenmesinin ardından oyların yeniden sayılması kararını aldı. Yeniden sayılan oylarda AKP ve CHP arasındaki 47 oy farkı Barış Demirci’nin lehine artarak 48’e çıktı.

Öte yandan CHP Belediye Başkanı seçilen Barış Demirci, 15 yıldır AKP tarafından yönetilen Yusufeli Belediyesi’ne Cuma günü Yusufeli Adliyesinden mazbatasını aldıktan sonra başkanlık etmeye başlayacak.