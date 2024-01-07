AKP'de 26 ilin adayı belli oluyor: Erdoğan, Hatipoğlu'nu ilan edecek

Yayınlanma: 07.01.2024 - 12:40

Güncelleme: 07.01.2024 - 12:49

Yerel seçimlere 3 aydan az bir süre kala AKP ilk adaylarını duyurmaya başlıyor. 11 büyükşehir ile 15 ilin belediye başkan adaylarının bugün duyurulması bekleniyor.

Adayları İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek toplantıda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak.

Adayları açıklanacak iller şöyle sıralanıyor:

"İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Bursa, Denizli, Balıkesir, Aydın, Samsun, Erzurum, Muğla, Ordu, Giresun, Elazığ, Edirne, Düzce, Bitlis, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Kastamonu, Rize, Sinop, Tokat, Yalova, Isparta ve Artvin."

AKP'nin seçim beyannamesi ve Ankara başta olmak üzere diğer illerde göstereceği adayların tanıtımının ise 15 Ocak'ta yapılması bekleniyor.

İYİ PARTİ'DEN BÜYÜKŞEHİR ADAYLIĞINA

Haliç Kongre Merkezi'nde bugün düzenlenecek programa saatler kala AKP'nin İstanbul'daki adayının Murat Kurum, Ankara'daki adayının ise Turgut Altınok olduğu ve kararın adaylara bildirildiği belirtilmişti. Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre Erdoğan'ın açıklayacağı büyükşehir belediye başkan adayları arasında dikkat çeken bir isim de bulunuyor. Buna göre Erdoğan Eskişehir'de partisinin büyükşehir belediye başkan adayı olarak Nebi Hatipoğlu'nu ilan edecek.

İYİ Parti'den Eskişehir Milletvekili seçilen Nebi Hatipoğlu, 2024 Kasım ayında sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.

İdris Nebi Hatipoğlu, açıklamasında, "Türkiye ve Eskişehir sevdalısı bir insan olarak çıktığım siyaset yolculuğunda, Eskişehir Milletvekili seçildiğim İYİ Parti ile genel seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım. Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı yürümemesinden kaynaklı olarak, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i de bilgilendirerek İYİ Parti'den istifa ediyorum" demişti.

Hatipoğlu'na seçim öncesi ES TV’de katıldığı bir programda ise "AKP iktidar olursa AK Parti’ye geçer misiniz?" sorusu yöneltilmiş, Hatipoğlu ise "Tabi ki geçmem. Ne işim var. Türkiye’de iki tip siyasetçi var. Siyaseti iş olarak yapanlar ve hizmet olarak yapanlar. Biz siyaseti hizmet olarak yapacağız. İş kolu olarak yapmayacağız. Allah siyaseti iş kolu olarak yapmayı nasip etmesin" ifadelerini kullanmıştı.