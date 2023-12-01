İYİ Parti'den AKP'ye geçmişti: 'Nebi Hatipoğlu'nun fabrikasını denetleyecek misiniz?'

Yayınlanma: 01.12.2023 - 10:49

Güncelleme: 01.12.2023 - 10:52

Meclise taşıyan Emek Partisi (EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'a, İYİ Partiden AKP'ye geçen Nebi Hatipoğlu'nun fabrikasını ne zaman denetleyeceklerini sordu.

İskender Bayhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle Meclise verdiği soru önergesinde, Eskişehir'deki Europan Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketindeki insani olmayan çalışma koşullarına dikkat çekti. Bayhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Hatipoğlu’nun sahibi olduğu Kütahya Altıntaş Zafer OSB’deki fabrika için 1,3 milyarlık yatırım teşvik belgesi verdiğini de hatırlattı.

EMEP'li Bayhan, "Milyarca lira teşvik alan Nebi Hatipoğlu’nun fabrikasındaki çalışma düzeni, açıkça işçilerin hakları çiğnenerek sürdürülmektedir. 1500’den fazla işçinin çalıştığı Europen, 2022 yılında da Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500) içerisine girmiş olup teşvik uygulamaları kapsamında hızla büyüyen şirketlerden biri olmuştur. Fabrikanın bu denli büyümesi ile işçilerin çalışma koşulları birlikte ele alındığında işçilerin çalışma koşullarının git gide ağırlaştığı ve haklarının ihlal edildiği bir tablo ortaya çıkmaktadır" dedi.

"12 SAATTEN FAZLA ÇALIŞTIRILIYORLAR"

Çalışma Bakanı'na işçilerin 12 saat üzerinde ve kendi rızaları dışında çalıştırılmasını önlemek için en son hangi tarihte denetim yapıldığını soran Bayhan, sorularını şöyle sürdürdü:

"İşçilerin fazla mesai ücretlerinin elden verilmesiyle sigorta primleri ve vergileri olması gerekenin altında ödeyen Europen fabrikası hakkında herhangi bir ceza soruşturması başlatılmış mıdır? Başlatıldıysa sonucu ne olmuştur? Gazete haberlerine de yansıyan bu hukuka aykırı çalışma koşullarına dönük Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairesi tarafından bir denetim yapılmış mıdır?"

"SENDİKAL ENGELLERE KARŞI NE YAPACAKSINIZ?"

Günde 11 saati aşan çalışma sürelerinin yorgunluktan kaynaklı iş kazaları ve cinayetlerine yol açabileceğine de dikkat çeken Bayhan, işçi sağlığı ve güvenliği denetimlerinin hangi periyotlarla yapıldığını sordu. Ayrıca Europen'de sendikalaşmak için birlik olan işçilerin işten çıkarıldığını kaydeden Bayhan, Bakanlığın bunu engellemek için hangi çalışmaları yapacağının açıklanmasını istedi.

"HATİPOĞLU İŞÇİYİ DARBETTİ Mİ?"

Öte yandan Hatipoğlu’nun fabrika içerisinde belinde silahla gezdiği ve daha önce bir işçiyi darbettiği gibi iddiaların da olduğunu aktaran Bayhan, "İşçilerin temel hak ve hürriyetini de ihlal eden bu uygulamalar hakkında bir teftiş faaliyeti sürdürmeyi planlıyor musunuz?" diye sordu.