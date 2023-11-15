'Transfer ücreti' iddiası: İYİ Parti'den AKP'ye geçen Hatipoğlu için 'Maho Ağa' benzetmesi yaptı

Yayınlanma: 15.11.2023 - 10:28

Güncelleme: 15.11.2023 - 10:34

İYİ Parti’den AKP’ye geçen Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında Eskişehir Büyükşehir Belediye başkan adayı olmak istediğini söyledi.

Hatipoğlu, konuyla ilgili gelen soru üzerine şöyle yanıt verdi:

"Aday olma ihtimalim var. Tabii ki ben de isterim ama karar sayın Cumhurbaşkanımızda. Ben tabii ki istiyorum. Ben memleketimde 25 yıldır hizmet görmeyen bir sanayiciyim. Yılmaz hocamız sağolsun Eskişehir'i bir marka yaptı. Ama zamana yenilme gibi bir şey var. Eskişehir yeterli kaynaklardan yaralanamadı. Bizim kronikleşmiş çok büyük sorunlarımız var. Ortada bir sıkıntı var. AK Parti belediyeciliğiyle inşallah Eskişehir'i tanıştıracağız."

Hatipoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bu talebini konuşmadığını belirterek, “Cumhurbaşkanımız ile konuştuklarımızın aramızda kalmasını istiyorum” dedi.

'PARA KARŞILIĞI AKP'YE GEÇTİ' İDDİASI

Öte yandan TBMM Genel Kurulu’nda, Nebi Hatipoğlu ve İYİ Parti milletvekilleri arasında 'para karşılığında parti değiştirdiği' iddiaları üzerine tartışmalar yaşandı.

Hatipoğlu, kendisine yöneltilen suçlamalara cevap vererek, “Benim partinizden istifa etme nedenim teşvik değil, bugün ayyuka çıkan rezil dedikodulardır. İftira siyasetinizdir. Parti dediğiniz şeyin aslında bir sekreterin CEO olduğu bir aile şirketi olmasıdır” şeklinde yanıt verdi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş ise “Sayın Hatipoğlu, siz bize neyi hatırlatıyorsunuz, biliyor musunuz? Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden Şener Şen ve İlyas Salman’ın başrolünde oynadığı 'Banker Bilo' filmindeki 'Maho Ağa' karakterini hatırlatıyorsunuz. Para için her şeyi yapan, arkadaşını dolandıran, haksız kazanç elde eden ve filmin sonunda duvara toslayan Maho Ağa, kendisine hesap soran Bilo’ya şöyle der: 'Bilo, yaptım, yaptım ama bir sor bakalım, niye yaptım.' Biz sana niye yaptığını sormuyoruz çünkü her şey ortada, neden yaptığını biliyoruz” dedi.