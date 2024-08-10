CHP'li Kış'tan Çukurova Havalimanı'nın açılışına muhalefetin davet edilmemesine tepki: "AKP'nin ayrımcılık politikasının bir örneği olarak tarihe geçecek"

Yayınlanma: 10.08.2024 - 17:45

Güncelleme: 10.08.2024 - 17:52

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Çukurova Havalimanı’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açılışına muhalefet milletvekillerinin davet edilmemesine tepki gösterdi. Kış, “Her şeyden önce, hem Mersin milletvekili olarak, hem de TBMM Ulaştırma Komisyonu üyesi bir milletvekili olarak bu davetin yapılmamış olmasını, açık ve net olarak AKP iktidarının ayrımcılık politikasının bir örneği olarak tarihe geçeceğini vurgulamak isterim” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Çukurova Havalimanı’na ilişkin yazılı açıklama yaptı. "Yılan hikayesine dönen bu proje, bugün nihayet hayata geçti. Kentimizin geleceği adına gecikmiş de olsa böylesine önemli bir projenin açılışı, Mersin ve bölgemiz için hayırlı olsun" diyen Kış, açılış programına muhalefet partilerin milletvekillerinin çağrılmamasına tepki gösterdi.

“BERABERLİK İKLİMİNE GÖLGE DÜŞÜRDÜ''

Kış, açılışa davet edilmemelerinin Mersin'in iradesini yok saymak anlamına geldiğini belirterek, "Her şeyden önce, hem Mersin Milletvekili olarak, hem de TBMM Ulaştırma Komisyonu üyesi bir milletvekili olarak bu davetin yapılmamış olmasını, açık ve net olarak AKP iktidarının ayrımcılık politikasının bir örneği olarak tarihe geçeceğini vurgulamak isterim. AKP'nin bu tutumu, Mersin'de her zaman sağlamaya çalıştığımız birlik, beraberlik ve barış iklimine gölge düşüren bir yaklaşım olmuştur" görüşünü dile getirdi.

Son bir yıl içinde, TBMM başta olmak üzere Mersin'de Çukurova Havalimanı'nın açılması için gerekli adımların atılması adına büyük bir mücadele verdiklerini belirten Kış, "Verilen sözlerin tutulması için verdiğimiz çabaların meyvesini aldık. Ancak bu süreçte Mersin'in seçilmiş milletvekillerinin açılışa davet edilmemesi kabul edilemez" dedi.

Kış, Mersinlilere seslenerek, "Çukurova Havalimanı da bizim, Mersin de bizim. Bundan sonra Mersinimize söz verilip bitirilmeyen, yarım bırakılan bütün projelerin takipçisi olacağız ve hizmete girmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.