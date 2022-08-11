AKP'de gözler o tarihe çevrildi: Kulisler bunları konuşuyor...
Korkusuz gazetesi Ahmet Takan, bugün kaleme aldığı yazısında AKP'de gözlerin 14 Ağustos'a çevrildiğini yazdı.
Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, bugünkü köşesinde AKP kulislerinde konuşulanları yazdı.
AKP'nin kuruluş yıldönümü olan 14 Ağustos'a değinen Takan, "Sahaya inemeyen AKP mebusları son bir ümit o günü bekliyor" dedi. Takan 14 Haziran ile ilgili beklentiyi "AKP’nin kuruluş yıldönümünde, “Reis’in peş peşe bombaları patlaması” olarak açıkladı.
KULİSLER BUNLARI KONUŞUYOR
Takan, "İktidar kulislerinde konuşulan “bomba” ana başlıklarını şöyle özetleyebilirim" diyerek şunları aktardı:
-“Bay Kemal”e esaslı bir ‘hodri meydan’ daha çekilmesi…
-Siyasi mahkumlara, kısmi veya genel af…
-Boş tencere partisinin kızgınlığını hafifletecek yeni ekonomik önlemler…
“Bay Kemal”e yeni bir sürpriz yaparlar mı?.. AKP kulislerinde “ hodri meydan” beklentisi başlığı altında; “Yüreğin varsa çık karşıma, Kasım’da erken seçime gidelim” resti çekilmesini bekleyenler de var…
“Reis”in AKP’nin “hainleri” ne yönelik esaslı çıkışlarını hasretle bekleyenlerde çoğunlukta…
ELEŞTİRİLERİ TATMİN ETMİYOR
Takan, Erdoğan'ın Davutoğlu ve Babacan'a yaptığı eleştirilerin AKP kulislerini tatmin etmediğini söyleyerek "Reis'ten Abdullah Gül’e esaslı bir ders vermesi isteniyor…" ifadelerini kullandı.
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