Financial Times: Erdoğan riskli bir oyun oynuyor, jeopolitik pokerinde dikkatli olmalı

11 Ağustos 2022 Perşembe, 05:40

Reuters Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

İngiliz Financial Times gazetesi bugün başyazısını Türkiye-Rusya ilişkilerine ayırdı. Gazete Erdoğan'ın kazanmak istediği seçimler öncesi Rus sermayesini Türkiye'ye çekmek istediğini ancak Ankara'nın Moskova'yla yakın işbirliğinin, ABD'nin misillemesini tetikleyebileceği yorumunda bulundu.

Financial Times'ın başyazısı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için bir fırsat yarattığı, Erdoğan'ın önemli bir devlet adamı olarak taraflar arasında arabuluculuk yapabilmesine imkan sağladığı tespitiyle başlıyor. Gazete, Ukrayna ve Rusya arasında varılan tahıl koridoru anlaşmasındaki rolü nedeniyle Erdoğan'ın övgüyü hak ettiğini belirtiyor.

Başyazı şöyle devam ediyor:

"Ancak Erdoğan, Moskova'yla önemli ekonomik bağları korumaya dikkat ediyor. Cuma günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı 4 saat süren ve samimi görünen görüşme, Batı başkentlerini kaygılandırıyor. Zira Erdoğan, Moskova'yla bağlarını derinleştiriyor. Üstelik NATO müttefikleri tam aksine yaparken ve Kremlin, Batı'nın yaptırımlarını bypass etmenin yollarını ararken.

Financial Times, Türkiye'nin, ABD ve AB'nin, Ukrayna'yı işgali sonrası Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara katılmadığını, Rusya'dan petrol ve gaz almaya devam ettiğini, hava sahasını da ticari Rus uçaklarına açık tuttuğunu hatırlatıyor.

"Erdoğan ve Putin'in Soçi'de tam olarak hangi konularda anlaşmaya vardıkları belli değil" diyen gazete, görüşmesi sonrası yapılan iki açıklamayı hatırlatıyor.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Türkiye ile Rusya arasındaki doğal gaz ticareti ödemelerinde kısmen rubleye geçilmesi konusunda anlaşma sağlandığını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da doğal gaz ödemelerinde ruble üzerinde mutabık kalındığını doğrulamış; Rus turistlerin Türkiye'de ödeme yapmasını kolaylaştıran kart sistemi Mir hakkında, "Şu anda bizim beş bankamız bunun üzerinden çalışmalarını sürdürüyor" demişti.

Financial Times'a göre Visa ve Mastercard'ın Rusya'daki operasyonlarını askıya aldığı bir dönemde Batılı ülkeler, Mir bağlantısının, yaptırımların etkisiz kılınması için kullanılmasından endişeli.

"Gerçi henüz bununla ilgili bir kanıt yok" diyen gazete, Erdoğan'ın Ukrayna istihbaratının sızdırdığı Rusya'nın bankacılık ve enerji alanlarında daha derin işbirliği yapılmasına yönelik önerilerini ise kabul ettiğini yazıyor. Bunun, Moskova'ya, Batı'nın yaptırımlarını aşmaya yardımcı olabileceğini ekleyerek...

Reuters Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

'ERDOĞAN ELİNDEKİ KARTLARA GEREĞİNDEN FAZLA GÜVENİYOR OLABİLİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'de önümüzdeki yıl yapılacak seçimleri kazanmak istediğini, Türkiye'nin borç ve kur krizinin büyümesinin ise onun ekonomiyi kötü yönetmesinden kaynaklandığını belirten Financial Times'ın başyazısı şu satırlarla noktalanıyor:

"NATO üyesi olmasına karşın, Türkiye'nin yasal olarak, ABD ve AB'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara katılma zorunluluğu yok. Yine de Moskova'yla ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi, muhtemelen Batı'yla sürtüşmeye neden olacak. Özellikle de, Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri konusunda ayak direrken...

"Üst düzey bir yetkili, Erdoğan'ın Cuma günü sinyalini verdiği şeyleri yapması halinde, Batılı ülkelerin şirketlere ve bankalara Türkiye'den çekilme çağrısı yapabileceklerini söyledi. Ancak Türkiye gerek jeopolitik olarak gerekse de Batılı işletmeler için çok önemli bir ülke.

"Avrupa, Ankara'nın, Suriye ve diğer ülkelerden gelen, ağırladığı 3,7 milyon mülteciyi kıtaya sürebileceğinin farkında. Bu ihtimal Avrupa'yı endişelendiriyor.

"ABD daha önce Türkiye'ye yönelik cezalandırıcı önlemler almıştı. Örneğin Rus hava savunma sistemini satın aldığında...Ancak Türkiye'ye yönelik yeni Amerikan yaptırımları risk teşkil ediyor.

"Böylesi bir yola başvurulması halinde, yaptırımlar öyle bir şekilde ayarlanmalı ki, Erdoğan gelişmeleri ülkesinde kamuoyunda istismar etmemeli. Ancak yine de bu yaptırımlar Türkiye'ye, Moskova'yla işbirliğinin faydalarını etkisiz kılacak zararlar verebilir.

"Erdoğan, jeopolitik pokerinde dikkatli olmalı zira elindeki kartlara gereğinden fazla güveniyor olabilir."