AKP'de gündem 'değişim': CHP'ye kaptırılan il başkanları değişiyor

Yayınlanma: 02.05.2024 - 10:04

Güncelleme: 02.05.2024 - 10:04

31 Mart yerel seçimlerinde ilk kez ikinci parti konumuna gerileyen AKP’de gündem “değişim.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerel seçimlerden hemen sonra sıklıkla dile getirdiği “değişimin” öncelikle il başkanlarından başlayacağı ve Erdoğan’ın, önceki gün gerçekleştirilen merkez yürütme kurulu (MYK) toplantısında, ekim ayında yapılması planlanan olağan kurultay için il ilçe kurultaylarının başlatılması talimatını verdiği ifade edildi.

AKP’de özellikle bir kez daha CHP’ye kaptırılan İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Adana başta olmak üzere CHP’nin bu seçimde AKP’den aldığı Bursa, Balıkesir, Denizli il başkanlarının da kurultay sürecinde değişeceği belirtiliyor.

AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu ve MYK’daki değişimin de ekim ayındaki kurultayda olacağı belirtiliyor.

"KAPSAMLI BİR DEĞİŞİKLİK"

Yerel seçimler sonrası AKP’de ikinci MYK toplantısı önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda bir kez daha 31 Mart yerel seçimlerdeki yenilginin masaya yatırıldığı belirtilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ekim ayında yapılması planlanan olağan kurultay öncesinde il ve ilçe kurultaylarının başlatılması yönünde talimat verdiği belirtildi.

AKP’de il ve ilçe kurultayları mayıs ayı itibarıyla başlayacak, ekim ayında ise olağan kurultay gerçekleştirilecek. İl ve ilçe kurultaylarında, Erdoğan’ın yerel seçimlerden hemen sonra sıklıkla dile getirdiği “değişimin” de başlayacağına dikkat çekiliyor.

Bu kapsamda AKP’nin öncelikle 2019 yılındaki yerel seçimlerde CHP’ye kaptırılan İstanbul, Ankara, Adana, Mersin ve Antalya gibi büyükşehirlerdeki teşkilatlarda değişim olacağı ifade ediliyor.

Ancak AKP Genel Merkezi’nin, son seçimlerde CHP’ye kaptırdığı başta Denizli, Bursa, Balıkesir gibi büyükşehirler olmak üzere il ve ilçe teşkilatlarında da “kapsamlı bir değişikliğe gideceği” ifade ediliyor.

İl ve ilçelerdeki değişim sonrasında ise ekim ayında yapılacak kongrede partinin MKYK’sinde kapsamlı bir değişikliğe gidileceği, MKYK’den sonra ise değişimin MYK’de olacağına işaret ediliyor.

‘GENEL MERKEZ DİNLEMEDİ’ ELEŞTİRİSİ

Öte yandan AKP’de, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milletvekilleriyle de bir araya geleceği ve milletvekillerinin de yerel seçimlere ilişkin raporları genel merkeze sunacağı konuşuluyor.

AKP’de, milletvekillerinin çoğunluğunun da “genel merkez yönetiminin kendilerini dikkate almadığı” şeklinde süreci eleştirdiği konuşuluyor.

Bazı milletvekillerinin, “İllerdeki kayıplardan milletvekilleri de sorumlu tutuluyor. Milletvekillerinin sahada AKP’nin icraatlarını yeteri kadar anlatmadığı ve bu nedenle çalışmaların yetersiz kaldığı belirtiliyor. Günah keçisi ilan ediliyoruz ancak yerel seçimlerden önce, özellikle aday belirleme sürecinde il, ilçe bazında genel merkeze gerekli itirazlarda bulunuldu” şekline sitem ettiği ifade ediliyor.