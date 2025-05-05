AKP’de İmamoğlu rahatsızlığı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasından rahatsız AKP’li bazı milletvekillerini bir toplantı yaparak konuya ilişkin rahatsızlığı konuştuğu iddia edildi. Cumhuriyet’in ulaştığı AKP’li kaynakları toplantıyı yalanladı. Ancak parti yönetiminde İmamoğlu operasyonuna ilişkin eleştirilerin yüksek sesle dile getirildiği kaydedildi.
CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve ardından tüm yurda yayılan protestolar, siyaset gündemindeki yerini koruyor.
İmamoğlu’na yönelik operasyonunun AKP kurmayları arasında yarattığı rahatsızlığı gazetemiz Cumhuriyet gündeme getirmişti. CHP Ankara milletvekili Umut Akdoğan da katıldığı bir televizyon programında 16 AKP’li milletvekilinin toplantı yaparak İmamoğlu’na ve muhalefete yönelik operasyondan rahatsızlığını ifade ettiğini öne sürdü.
Cumhuriyet’in ulaştığı AKP’li kaynaklar ise toplantıyı yalanladı. Ancak parti yönetiminde İmamoğlu operasyonuna ilişkin eleştirilerin yüksek sesle dile getirildiği kaydedildi. Parti kaynakları, olayların dış politikaya ve ekonomiye olumsuz yansıdığını belirtiyor. Bu durumun da seçmen kaybettirdiğine işaret eden kaynaklar, “Seçmen yerel seçimlerde bize bir uyarı verdi. Bu uyarıya yönelik özeleştirimizi yapıp, partide değişikliğe gitmeliydik. Ancak parti yönetiminde yapılan değişiklik hayal kırıklığı yarattı. Muhalefetle uğraşmakla bu iş olmaz” yorumunu yapıyor.
Operasyonunun ekonomik krizi tırmandırdığının ve bu durumun faturasının AKP’ye kesileceğinin altını çizen kurmaylar, İmamoğlu’ndan “kahraman” yaratıldığını da kaydediyor. Muhalefete savaş açmanın AKP’nin oy oranını daha da düşüreceğini kaydeden parti kaynakları, AKP’nin ana hedefinin “kopan seçmeni geri döndürmek” olduğunu ifade ediyor.
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