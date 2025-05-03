Konya'da 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi... AKP'nin kalesinde iktidara sert mesajlar

Yayınlanma: 03.05.2025 - 13:55

Güncelleme: 03.05.2025 - 15:23

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebiyle "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri düzenlemeye devam ediyor.

CHP bugün de iktidar partisi AKP'nin ülke genelinde en yüksek oy oranına sahip olduğu illerden biri olan Konya'da yurttaşlarla buluşuyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in alana girişi mitingi öncesinde, Kılıçarslan Meydanı doldu. Meydanda buluşan Konyalılar, şarkılar eşliğinde ve sloganlarla mitingin başlamasını bekledi.

"AK PARTİLİLER HAZIRLANSINLAR"

Miting öncesi konuşan CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya, "Bugün bütün yoksulluğa itiraz eden kadınlar burada. Bugün buraya akın akın gelecekler. Bu meydanı dolduracaklar. Konya'dan sürprizlerimiz olacak, AK Partililer hazırlansınlar, beklesinler. Kulaklarını, gözlerini meydana, Konya'ya çevirsinler" dedi.

Kaya, "Sözüm ona Yozgat da onların kalesiydi ama maalesef artık kale yok. Kalelerin hepsi millet tarafından fethediliyor. Bugün de Konya'nın bu büyük kent meydanı, Kılıçarslan Meydanı gördüğünüz üzere dolmaya başlıyor. İnsanlar akın akın geliyor. Bu da AK Parti için şaşırtıcı bir Yozgat örneği, Konya örneği olacak" ifadelerini kullandı.

KADIN ÇİFTÇİDEN 'KANAL İSTANBUL' TEPKİSİ

Miting kürsüsünde konuşan Çiftçi Hatice Sarı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye yönelik kullandığı "telef" ifadesine tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Okuyan telef, köylü telef, üreten telef. Etimiz, sütümüz para etmiyor. Bizler telef edilirsek, bütün ülke telef olur. Kanal istanbul'a vereceğin parayı çiftçiyi versen de ben burada hiç konuşmasam olmaz mıydı?"

Sarı, tepkisini "Üretimi desteklemeyen iktidar istemiyoruz. Bizleri telef edemezsiniz. Halkız, haklıyız, kazanacağız!" diyerek dile getirdi.

MANSUR YAVAŞ: DOSYA BOMBOŞ

Alanda ilk sözü alan isim Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş oldu. Yavaş, engellemelere rağmen halka hizmet ettiklerini ve oy oranlarının arttığını ifade etti.

Yavaş şunları söyledi:

"Ekrem başkan ile ilgili dosya bomboş. Ne yapmaları lazım karalama yapmaları lazım. Ekrem başkan 'TRT'de yargılama yapılsın' diyor cesaret edemiyorlar. Önce adamı içeri atıp sonra delil uydurmaya çalışıyorlar. Özdağ'ı da tutukladılar. Tuttukları yol itibarsızlaştırmaktan başka bir şey değil."

"Günlerdir lüks arabaları gösterip 'Ekrem Başkanın arabaları' diye karalama yapıyorlar. Ertesi gün arabalar Cumhur İttifakı'ndan bir milletvekiline ait çıkıyor. Utanmıyorlar, özür bile dilemiyorlar."

"Halkın iradesinin önüne kimse geçemez. Biz seçimleri kazanırken bir sürü iftira attılar iktidarı bırakmamak için. 2019'dan beri bu kötüm propagandaların gerçek olmadığını gösterdik. 'Bunlar topal ördek' diyerek bizi çalıştırmamaya çalıştılar. Bunların hiçbiri işe yaramadı" diyen Yavaş, şöyle devam etti: "Büyükşehir belediye başkanlarımızın çoğunu kazandık ve memnuniyet giderek artıyor. Ekrem Başkan 'Beni canlı yayında yargılayın' diyor. İlk yapılacak seçimde derslerini alacaklar, hak yerini bulacak. Ortada suç falan yok."

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bakalım daha kaç CHP'li telef olacak?" sözlerine tepki gösteren Mansur Yavaş, "Bu ülkede herhangi bir yere aday olmak suç mu? Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Bizler bu haksızlığı bütün millete anlatmak için meydanlardayız. İlk yapılacak genel seçimde bu iktidar değişecek" dedi.

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'YÜRÜYÜŞÜMÜZÜ BİRLİKTE SÜRDÜRECEĞİZ'

Yavaş konuşmasını tamamladıktan sonra otobüsten indi.

Daha sonra kürsüye gelen CHP Konya İl Başkanı Bekir Yaman, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okudu.

İmamoğlu'nun mesajı şu şekilde:

"Sesimi, yüreğimi, umudumu bu mesaja sığdırarak sizleri selamlıyorum. 19 Mart'tan bu yana ülkemizin dört bir yanında buluşan bu millet adil, özgür ve müreffeh bir gelecek için ses veriyor. Yurdumun tam ortasında bu kadim şehirde basiretli, saygılı, derinlikli Anadolu kültürü bizi bağrına basıyor. Bu bereketli ovanın, bu makul şehrin alın terine, sabrına selam olsun. Bugün aranızda değilim ama azımızı çoğa sayın. Sizi bu meydanda selamlayan her bir arkadaşımı Ekrem İmamoğlu sayın. 19 Mart'tan bu yana ülkemizin dört bir meydanında bulunan millet, adil günler için ses veriyor.

Bu buluşma, adalet arayışı kadar ortak tarihimizin de onurlu bir ifadesidir. Bugünler Konya Ovası'nın en güzel zamanıdır ancak toprağımız hüzünlü. Obrukları sadece doğal felaket olarak görmek yanlış olur. Oluşan bu çukurlar yanlış tarım politikasının açtığı yaralardır. Yalnızca toprağa değil, adalete de su gerek. Adaletin terazisi şaştığında da gönlümüzde dev obruklar oluşuyor.

Bu ülke, bu toprak, bu gelecek hepimizin. Umudunuzu birlikte büyütün. Bu topraklar yeniden hak, hukuk ve adaletin yurdu olsun. Bu ülkeyi hak, hukuk, adaletle buluşturacağımız güne karşı yürüyüşümüzü birlikte sürdüreceğiz. Yoksulluğu da, adaletsizliği de birlikte aşacağız."

İmamoğlu'nun mesajı okunurken sık sık "Hak, hukuk, adalet" sloganları atıldı.

ÖZGÜR ÖZEL KONYA HALKINA SESLENDİ

Daha sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuşmaya başladı. Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle oldu;

“Bir büyük adaletsizlikten Konya'ya sığınıyoruz. Konya'ya İstanbul'dan, Başakşehir'den, geçen hafa Yozgat'tan, Samsun'dan, Maltepe'den, Saraçhane'de selam getirdik. Yıllarca Konya'da yüzde 10 oy aldık. Daha sonra millet takdir etti milletvekili çıkardık. Suçu başkasına atmadık, kusurun kendimizde olduğunu bildik. 31 Mart seçimlerinde Akşehir'i, Ereğli'yi, Seydişehir'i eklerken artık adım adım Konya'da gönüllere girerken kine, kavgaya zerre kıymet vermedik.

31 Mart'ta Konya'da başarı yakalamasak da kabuğumuzu kırdık. O gün 47 yıl sonra CHP Türkiye'nin birinci partisi oldu. Bu büyük başarı bizim 50 yıllık hasretimizi bitirdi. Türkiye Cumhuriyeti'nde yerel seçimler tarihinin en büyük başarısı bize nasip olurken Tayyip Bey de ilk kez ikinciliği tadıyordu. Seçim gecesi yaptığım konuşmada bunu bir zafer değil görev olarak algıladığımızı, halkın CHP'ye kredi açtığını söyledim. Bu seçimin kaybedeni yoktur, kazananı herkestir dedim. Rakibiyle alay eden üsluptan biz çok çekmiştik, aynısını yapmamaya kararlıydık.”

“DEPREMİN ŞAKASI DA SİYASETİ DE OLMAZ”

Deprem tehdidi karşısında da mücadele etitklerini vurgulayan Özel, iktidarı şöyle eleştirdi: “Deprem için ne yaptın diyorlar. Ben ana muhalefet lideriyim. Ben bütün belediyelerimi dirençli kentler için talimatlandırdım. Esas, Erdoğan ile görüşmemizde ‘Türkiye deprem ülkesi, deprem bakanlığı kur, bakan yardımcısı iste’ dedik. ‘Bu meseleyi siyasetin içinde değil üstünde tartışalım, güç birliği yapalım, deprem belası gelmeden el ele verelim’ dedik notu aldılar ses etmediler, ‘ne oldu’ diye sorduk dönüp de bakmadılar. Depremin siyaseti olmaz, şakası olmaz!”

“ADAYI YANIMDA SANDIĞI ÖNÜMDE İSTİYORUM!”

Erken seçimi yeniden işaret eden Özel, “Elbette gelecek o sandık ve elbette milletimiz takdir edecek Cumhurbaşkanımızı, Ekrem Başkanımızı seçecek” diye seslendi ve şöyle devam etti:

“Gençler diyor ki ‘ceketi çıkar gömleğin kollarını sıva’. Benim işim ceketi çıkarıp kolları sıvayanı içeriden çıkarmak; Ekrem Başkanı çıkarmak. Konya’da yüzbinler ‘Ekrem Başkan diye bağırıyor’! Bunun zamanı geldi; tekrar edelim; Eyy Erdoğan adayımı bırak, sandığı getir, adayımı yanımda sandığı önümde istiyorum. Ekrem Başkan Cumhurbaşkanı olsun istiyorum” diye seslendi.

“DEVLETİN TELEVİZYONUN YAPTIĞI BU İHANET UNUTULMAZ”

“Bir sonraki Cumhurbaşkanımıza darbe yapılmaya çalışılmaktadır” diye seslenen ve İmamoğlu’nun tutukluluğunu eleştiren Özel, TRT’nin tutumuna sert eleştirilende bulundu: “Bugünkü darbenin karargahı Beştepe’dir Saray’dır. Bu darbenin silahı yalandır iftiradır. Her silahın attığı kurşun yaralar ama devletin televizyonun yaptığı bu ihanet unutulmaz. Günü gelince TRT’yi yönetenlerden bunun hesabını soracağız. Hukuk önünde adil yargılanarak, siyasetin yargıdan elini eteğini çektiği günlerde bu ülkeyi adil yöneteceğiz. Hesap verecekler de yargıya hesap verecekler, CHP’ye değil.”

ERDOĞAN’A SESLENDİ: “SEN SOKAĞA ÇIKABİLİYOR MUSUN?”

18 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun 32 yıllık diplomasının iptalini ardından gözaltı ve tutuklama sürecini hatırlatan Özel, "O günlerde Erdoğan '1 ay geçsin onlar ailelerinin yüzüne bakamayacaklar' demişti. Üzerinden 1.5 ay geçti, ben Konyalıların gözünün içine bakıyorum. Peki sen gerçekten senden korkmayan birinin gözünün içine bakıp 'Bu yapılanlar siyasi değil hukuki' diyebiliyor musun?” diye seslenen Özel, Erdoğan’a hitaben; “Sen sokağa çıkabiliyor musun, pazara çıkabiliyor musun? Konya’ya gelip bu milletin hali nicedir sorabiliyor musun?” diyerek meydan okudu.

Ardından, Erdoğan cezaevine girdikten sonra İBB Meclisi'nden seçilen ve 2004'e kadar İBB Başkanı olarak görev yapan Ali Müfit Gürtuna'nın, İmamoğlu soruşturması hakkındaki "Bu soruşturmaya millet ikna değil, tutuklama doğru değil" sözlerini hatırlatan Özgür Özel, "İşte vicdan, işte insaf, işte ahlâk" diye seslendi.

Özel konuşmasında; "Tayyip Bey de yargılandı mı, suçlu bulundu mu, evet... Ancak bir günden bir güne kapısına polis gönderildi mi, tutukladı mı... Ceza kesinleşmiş, Saraçhane'de mitingini yaptı, davulla zurnayla cezaevine uğurlandı... O günün mağduru, bugün olmuş Saraçhane'nin zalimi" diye seslendi.

'JAMMER' TEPKİSİ: “AYARINI BOZDUĞUN KANTAR GÜN GELİR SENİ DE TARTAR”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tartışma yaratan bazı iddialara ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özellikle “jammer” tartışmasına değinen Özel, iktidarı çifte standartla suçladı. Günlerce iktidara yakın medya organlarında dile getirilen “560 milyarlık yolsuzluk” iddialarını hatırlatan Özel, “İBB’nin bütçesi ortada, böyle bir şeyin mümkün olamayacağını söyledik. Sustular ama ne bir özür ne de bir ahlâk örneği gördük” dedi.

CHP delegelerine telefon dağıtıldığına dair iddialara da değinen Özel, “1.200 telefon alıp CHP delegelerine verdiler dediler. Birini ispat edin dedik, yine sustular” ifadelerini kullandı.

Tartışmaların şimdi de "valizdeki jammer" cihazına kaydırıldığını belirten Özel, “Mevcut cumhurbaşkanı neden jammer kullanıyorsa, gelecek cumhurbaşkanı da ondan kullanıyor” diyerek eleştirilerini sürdürdü.

Konuşmasında Mevlana’nın Mesnevi’sinden alıntı yapan Özel, “Kendine yapılmasını istemediğin şeyi kardeşine nasıl yapıyorsun? Kazdığın kuyuya sonunda kendin düşeceksin. Ben Erdoğan’a şunu söylüyorum: Kuyu kazma ki kendin düşmeyesin. Ayarını bozduğun kantar gün gelir seni de tartar. Bu millet bu defa kurtarmaz seni düştüğün kuyudan” dedi.

Ardından şöyle seslendi: “Bre yalancılar iftiracılar Allah’tan korkmazlar; günlerdir ‘çantada para’ diyordunuz, hani nerede para? Bu nasıl iftira”. Konya halkı ise “yuh” sesleriyle Özel’in tepkilerine eşlik etti.

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