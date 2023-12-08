AKP'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi için 3 başvuru

AKP'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için 3, 37 ilçe için 248 aday adayı başvuru yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.12.2023 - 14:08
AKP'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi için 3 başvuru
Abone Ol google-news

İstanbul'da, 2024'te yapılacak yerel seçimlere aylar kala siyasi partilere hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hem de ilçe belediyeleri için yüzlerce başvuru yapıldı.

İBB İÇİN 3 BAŞVURU

Halk TV'nin AKP İstanbul İl Başkanlığı'na dayandırdığı bilgilere göre, İstanbul'da İBB için 3 aday adayı başvuru yaptı.

Kentin 37 ilçesinde ise toplam 248 aday adayı, başkan adaylığı için AKP'ye başvurdu. Fatih ve Beşiktaş ilçelerinde ise başvuru yapan aday adayı olmadı.

HANGİ İSİMLER İBB İÇİN BAŞVURDU?

İBB başkanlığı için AKP'ye başvuruda bulunan isimler Mehmet Hişyar Korkusuz, Metin Külünk ve Mustafa Kocaizmirli.

EN FAZLA BAŞVURU BAYRAMPAŞA İÇİN YAPILDI

AKP'den en fazla başvuru yapılan ilçe 20 aday adayı ile Bayrampaşa oldu.

Bu ilçeyi sırasıyla Esenyurt 19, Sultanbeyli 18, Büyükçekmece 13, Ataşehir 12, Sancaktepe 11, Küçükçekmece 11, Gaziosmanpaşa 10, Arnavutköy 10, Kartal 10, Maltepe 9, Tuzla 8, Çekmeköy 7, Eyüpsultan 7, Pendik 7, Güngören 6, Bahçelievler 6, Başakşehir 6, Kadıköy 6, Sarıyer 5, Bakırköy 5, Avcılar 5, Çatalca 4, Beyoğlu 4, Beylikdüzü 4, Sultangazi 4, Üsküdar 3, Beykoz 3, Bağcılar 2, Esenler 2, Zeytinburnu 2, Silivri 2, Şişli 2, Şile 2, Ümraniye 1, Kağıthane 1 ve Adalar 1 başvuru ile takip etti.


AKP

İlgili Haberler

Şimdilik AKP avantajlı görünüyor

Şimdilik AKP avantajlı görünüyor
AKP’nin İstanbul adayı: ‘Muhalif ama belediyeden memnun olmayan yüzde 10’u ikna etmek için nasıl bir aday profili düşünülüyor?

AKP’nin İstanbul adayı: ‘Muhalif ama belediyeden memnun olmayan yüzde 10’u ikna etmek için nasıl bir aday profili düşünülüyor?
CHP'nin kiracıların sorunlarına ilişkin önerisi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

CHP'nin kiracıların sorunlarına ilişkin önerisi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

En Çok Okunan Haberler