Şimdilik AKP avantajlı görünüyor

08 Aralık 2023 Cuma

İYİ Parti pazartesi günü beklenen kararını açıkladı. Parti genel idare kurulu 34’e 11 oyla seçimlere “özbaşına” girmeye karar verdi. Meral Akşener de kendisini ziyarete gelen Özgür Özel’e seçimde işbirliğini yapmayacaklarını, 81 ilin hepsinde aday göstereceklerini açıkladı. İYİ Parti yönetiminin zaten işbirliğine yatkın olmadığı bilinmekteydi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti’ye kararları ne olursa olsun saygıyla karşıladıklarını, tabandan işbirliğini yaymak istediklerini belirtmiş ve böylelikle ittifak kapısını açık bırakmıştır. Ancak bu saatten sonra artık ittifakın yeniden canlandırılması mümkün görünmüyor.

İYİ Parti’ye yakın çevreler, parti üyelerinin yüzde 64’ünün ittifaktan yana olduğunu açıklıyorlar. Bu durumda CHP yönetimi İYİ Parti’yle ilişkileri iyi tutmaya çalışmakta, tabandan işbirliğini güçleştirecek herhangi bir davranışın önüne geçmek için özen göstermektedir.

Meral Akşener’in GİK’in önerisine uygun kararı kuşkusuz hem partisi için hem de kendisi için olumsuz sonuç verecektir. Bu karar en çok AKP ve Tayyip Erdoğan’ın işine yarayacaktır.

Kampanyanın ilerlemiş aşamalarında Meral Hanım’ın CHP karşısındaki tonunu sertleştirmesi halinde Özgür Özel’in yine de tabandan işbirliğini bozmayacak çizgiyi sürdürmesi bekleniyor. Siyasi gözlemciler mayıs genel seçimlerinin kaybedilmesinde masayı terk edişiyle büyük katkısı olan Meral Hanım’ın bu seçimlerde de kendi açısından çıkmaza soktuğu görüşünde anlaşmaktadırlar. Meral Akşener’in bundan sonraki bütün çabasının CHP’ye kaybettirmek, Tayyip Erdoğan’a ise kazandırmak yönünde yoğunlaşacağını söylemektedirler.

Bir zamanlar AKP’ye karşı demokrasi ittifakının başını çekenlerden olan Meral Hanım’ın gerçekten bu seçimlerde oyunun azalacağını ve İYİ Parti’nin merkez sağda demokrasi cephesini güçlendirecek oluşumu sağlayacağını umut etmekteydi herkes. İYİ Parti genel başkanının 6’lı masayı terk etmesinden sonra durum tam tersine dönmüştür.

Bu sonuçla İYİ Parti’nin AKP’den fazla oy alamamasının payı da olmuştur.

İYİ Parti’nin ittifaka yanaşmamasının kendi oylarını da olumsuz etkileyeceğini düşünen parti kurmayları yine de son gelişmelerin kendileri lehine bir hava yarattığını, büyükşehir belediyelerinde sürmekte olan gelişmelerin aynı yönde devam edeceğini ve yerel seçimlerde oylarını artıracaklarını ileri sürmektedirler.

Yerel seçimlerde oy artışının devam etmesi ve CHP’nin Türkiye’nin dinamik merkezlerindeki oylarını artırması AKP’yi erken seçime zorlar mı? Bu olasılığı saf dışı bırakmamak gerek. Devasa sorunlarla karşı karşıya olan AKP’nin otoriterden de öte totaliter yöntemlerle iflasının doğurduğu sonuçları giderebilmesi mümkün görünmüyor. AKP istemese dahi bir erken seçime gitmek zorunda kalabilir.

Burada asıl üzerinde durulması gereken noktanın İYİ Parti’nin desteğiyle Tayyip Bey’in anayasa değişikliğini Meclis’ten geçirip geçiremeyeceğidir. Şimdilik bu olasılık saf dışı edilemez. İYİ Parti’nin ittifaka kapıları kapayan tutumu AKP’yi yerel seçimlerde şanslı hale sokmuştur. Bununla birlikte 21 yıllık iktidar dönemi sonunda politikaları her alanda iflas etmiş olan AKP’nin karşı karşıya bulunduğu sorunlar ile mücadele için elinde bulunan imkânların pek yeterli olmadığı CHP’nin yeni bir yapılanma ile bir atılım yaparak yerel seçimlerde oylarını artırması ve Tayyip Bey’i sandığa gitmeyi zorlaması mümkün görünmektedir. Son seçimlerde düşülen yanlışlara düşülmemesi parti içi demokrasinin çalıştırılması ve içinde bulunulan durumun gerektirdiği özverilerin yaşama geçirilmesi gerekmektedir.

Demokrasiyi yeniden kurmak isteyenlerin işleri bundan önceki seçimlerden daha güçtür.

Burada şu Fransız deyişi akla geliyor: İmkânsız Fransızca değildir. Biz kaç kere imkânsızın Türkçede de olmadığını kanıtlamış değil miyiz?