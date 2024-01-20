AKP'de İstanbul ilçe adayları belli oldu! İsimlere tebliğ edildi

Yayınlanma: 20.01.2024 - 10:57

Güncelleme: 20.01.2024 - 11:14

AKP'nin İstanbul'daki ilçe belediye başkan adayları belli oldu. Aday listesinin tamamının bugün 14.00'deki toplantıda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

İktidara yakın medya organlarının aktardığına göre, 31 Mart'ta AKP'nin İstanbul ilçelerinde belediye başkan adayı olarak yarışacak isimlere AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından alfabetik sıraya göre telefonla aranarak adaylıkları tebliğ edildi.

Listeye göre AKP yönetimi İstanbul'da üç ismin üstünü çizdi. Buna göre, Arnavutköy, Bayrampaşa ve Sultanbeyli ilçelerinde mevcut başkanlar aday gösterilmedi.

AKP'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

ANADOLU YAKASI

Adalar Belediye Başkan Adayı: Sina Şen

Ataşehir Belediye Başkan Adayı: Mustafa Naim Yağcı

Beykoz Belediye Başkan Adayı: Murat Aydın

Çekmeköy Belediye Başkan Adayı: Ahmet Poyraz

Kadıköy Belediye Başkan Adayı: Veli Arslan

Kartal Belediye Başkan Adayı: Hüseyin Karakaya

Maltepe Belediye Başkan Adayı: Kadem Ekşi

Pendik Belediye Başkan Adayı: Ahmet Cin

Sancaktepe Belediye Başkan Adayı: Şeyma Döğücü

Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı: Ali Tombaş

Şile Belediye Başkan Adayı: İlhan Ocaklı

Tuzla Belediye Başkan Adayı: Şadi Yazıcı

Ümraniye Belediye Başkan Adayı: İsmet Yıldırım

Üsküdar Belediye Başkan Adayı: Hilmi Türkmen

AVRUPA YAKASI

Avcılar Belediye Başkan Adayı: Abdullah Küçükoğlu

Arnavutköy Belediye Başkan Adayı: Mustafa Candaroğlu

Bağcılar Belediye Başkan Adayı: Abdullah Özdemir

Bahçelievler Belediye Başkan Adayı: Hakan Bahadır

Bakırköy Belediye Başkan Adayı: Ali Talip Özdemir

Başakşehir Belediye Başkan Adayı: Yasin Kartoğlu

Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı: İlknur Kovaç

Beşiktaş Belediye Başkan Adayı: Serkan Toper

Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı: Mustafa Günaydın

Beyoğlu Belediye Başkan Adayı: Haydar Ali Yıldız

Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı: Recep Erol

Çatalca Belediye Başkan Adayı:Mesut Üner

Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı: Deniz Köken

Esenler Belediye Başkan Adayı: Tevfik Göksu

Esenyurt Belediye Başkan Adayı: Hamit Öncü

Fatih Belediye Başkan Adayı: Mehmet Ergün Turan

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı: Hasan Tahsin Usta

Güngören Belediye Başkan Adayı: Bünyamin Demir

Kağıthane Belediye Başkan Adayı: Mevlüt Öztekin

Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı: Aziz Yeniay

Sarıyer Belediye Başkan Adayı: Hüseyin Coşkun

Silivri Belediye Başkan Adayı: Volkan Yılmaz

Sultangazi Belediye Başkan Adayı: Abdurrahman Dursun

Şişli Belediye Başkan Adayı: Gökhan Yüksel

Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı: Ömer Arısoy