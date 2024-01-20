AKP'de İstanbul ilçe adayları belli oldu! İsimlere tebliğ edildi
AKP'nin İstanbul'daki ilçe belediye başkan adayları belli oldu. Aday listesinin tamamı bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.
AKP'nin İstanbul'daki ilçe belediye başkan adayları belli oldu. Aday listesinin tamamının bugün 14.00'deki toplantıda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.
İktidara yakın medya organlarının aktardığına göre, 31 Mart'ta AKP'nin İstanbul ilçelerinde belediye başkan adayı olarak yarışacak isimlere AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından alfabetik sıraya göre telefonla aranarak adaylıkları tebliğ edildi.
Listeye göre AKP yönetimi İstanbul'da üç ismin üstünü çizdi. Buna göre, Arnavutköy, Bayrampaşa ve Sultanbeyli ilçelerinde mevcut başkanlar aday gösterilmedi.
AKP'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:
ANADOLU YAKASI
Adalar Belediye Başkan Adayı: Sina Şen
Ataşehir Belediye Başkan Adayı: Mustafa Naim Yağcı
Beykoz Belediye Başkan Adayı: Murat Aydın
Çekmeköy Belediye Başkan Adayı: Ahmet Poyraz
Kadıköy Belediye Başkan Adayı: Veli Arslan
Kartal Belediye Başkan Adayı: Hüseyin Karakaya
Maltepe Belediye Başkan Adayı: Kadem Ekşi
Pendik Belediye Başkan Adayı: Ahmet Cin
Sancaktepe Belediye Başkan Adayı: Şeyma Döğücü
Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı: Ali Tombaş
Şile Belediye Başkan Adayı: İlhan Ocaklı
Tuzla Belediye Başkan Adayı: Şadi Yazıcı
Ümraniye Belediye Başkan Adayı: İsmet Yıldırım
Üsküdar Belediye Başkan Adayı: Hilmi Türkmen
AVRUPA YAKASI
Avcılar Belediye Başkan Adayı: Abdullah Küçükoğlu
Arnavutköy Belediye Başkan Adayı: Mustafa Candaroğlu
Bağcılar Belediye Başkan Adayı: Abdullah Özdemir
Bahçelievler Belediye Başkan Adayı: Hakan Bahadır
Bakırköy Belediye Başkan Adayı: Ali Talip Özdemir
Başakşehir Belediye Başkan Adayı: Yasin Kartoğlu
Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı: İlknur Kovaç
Beşiktaş Belediye Başkan Adayı: Serkan Toper
Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı: Mustafa Günaydın
Beyoğlu Belediye Başkan Adayı: Haydar Ali Yıldız
Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı: Recep Erol
Çatalca Belediye Başkan Adayı:Mesut Üner
Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı: Deniz Köken
Esenler Belediye Başkan Adayı: Tevfik Göksu
Esenyurt Belediye Başkan Adayı: Hamit Öncü
Fatih Belediye Başkan Adayı: Mehmet Ergün Turan
Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı: Hasan Tahsin Usta
Güngören Belediye Başkan Adayı: Bünyamin Demir
Kağıthane Belediye Başkan Adayı: Mevlüt Öztekin
Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı: Aziz Yeniay
Sarıyer Belediye Başkan Adayı: Hüseyin Coşkun
Silivri Belediye Başkan Adayı: Volkan Yılmaz
Sultangazi Belediye Başkan Adayı: Abdurrahman Dursun
Şişli Belediye Başkan Adayı: Gökhan Yüksel
Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı: Ömer Arısoy
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