'Sürpriz' aday çıkmadı: AKP'de beklenen isimler açıklandı

Yayınlanma: 19.01.2024 - 02:00

Güncelleme: 19.01.2024 - 02:16

AKP’nin, İstanbul’un ardından Ankara, İzmir, Antalya büyükşehir belediye başkan adayları da belli oldu. Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak mevcut Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un adını açıklarken İzmir’de eski milletvekili ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Antalya’da ise mevcut Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü aday oldu.

Cumhuriyet, günler öncesinden pek çok büyükşehir ve ilin belediye başkan adaylarını kamuoyuna duyurmuştu. Erdoğan da dün 17’si büyükşehir olmak üzere 48 ilin belediye başkan adaylarını ATO Congresium’da düzenlenen aday tanıtım toplantısında açıkladı. Beklenildiği gibi AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı, mevcut Keçiören Belediye Başkanı görevini yürüten Turgut Altınok oldu. Erdoğan, Altınok’u açıkladıktan hemen sonra AKP’nin yerel seçimlerde Ankara için kullanacağı seçim şarkısı salonda çalındı. AKP, Altınok’un adaylığını açıklayarak Ankara’da, CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı ve mevcut başkan Mansur Yavaş’la “milliyetçi oylar üzerinden strateji yürütüleceğinin” de sinyalini verdi. AKP, seçim sürecinde ise Ankara’da Yavaş’a karşı “Altıok değil, Altınok” sloganını da kullanacak.

AKP’nin İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı ise eski AKP İzmir Milletvekili ve mevcut AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ oldu. Dağ’ın adı uzun süredir kulislerde konuşuluyordu. Erdoğan’ın Dağ’ı İzmir adayı olarak açıklaması da “sürpriz değil” şeklinde değerlendirildi.

Adana için iki isim kulislerde çokça tartışıldı. Eski il sağlık müdürü Halil Naçar’ın belediye başkan adayı olacağı konuşurken AKP mevcut Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispirli’yi aday gösterdi.

Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak mevcut belediye başkanı Uğur İbrahim Altay’ı yeniden aday gösterdi. Altay’ın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanı olacağı da dillendirilmişti. Erdoğan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de mevcut Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’yü aday gösterdi. Antalya için de bir dönem eski Belediye Başkanı Menderes Türel ile Mevlüt Çavuşoğlu’nun adı konuşulmuştu.

FATURA DEPREM BÖLGESİNE

Erdoğan, Gaziantep dışında, 6 Şubat’taki depremlerde ağır hasar alan büyükşehirlerin mevcut belediye başkanlarına da “fatura kesti.” Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve mevcut Belediye Başkanı Fatma Şahin bir kez daha aday gösterilirken, Kahramanmaraş’ta AKP İl Başkanı Fırat Görgel, Malatya’da ise bürokrat ve mühendis Sami Er’in adaylığı açıklandı. Erdoğan, Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak da Mehmet Halis Bilden’i açıkladı. Depremlerde ağır hasar alan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “helallik istediği” Adıyaman’da da mevcut belediye başkanı liste dışı kaldı. Erdoğan, Adıyaman’da mevcut belediye başkanı Süleyman Kılınç yerine eski orman il müdürü Ziya Polat’ı aday gösterdi.

AKP’nin, Tekirdağ adayı ise dikkat çekti. Tekirdağ’da şarkıcı Melek Mosso’yu sahneye çıkardığı için hedef olan AKP’li Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, bu kez AKP Tekirdağ Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak ilan edildi.