AKP'de İstanbul yarışı erken başladı: İşte İBB başkanlığı için konuşulan 8 isim...
2024'te yapılacak yerel seçimler için İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde muhalif durumda olan AKP'nin aday çalışmaları şimdiden başladı. İstanbul için belediye başkanı aday adayları arasında bakanlar ve ilçe belediye başkanlarının isimleri geçiyor.
AKP, İstanbul yönetimini 25 yılın ardından CHP'ye kaptırırken 2024'te yapılacak seçimler için şimdiden hazırlıklara başladı. Belediye başkanı adaylarının güçlü olması planlanan seçimlerde AKP'den 3 bakan ve 5 ilçe belediye başkanı ismi, 2024 seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçiyor.
İbbhaber.com.tr'de yer alan kulis haberine göre, 2024 yerel seçimlerinde İstanbul için ismi geçen 3 bakanın Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın olduğu ileri sürüldü.
AKP'nin İBB Başkanlığı adaylığı için 5 ilçe belediye başkanı ismi masada. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, AKP'nin 2024'te yerel seçimler için İstanbul'a aday göstermesi olası isimler olarak dikkat çekiyor.
İlgili Haberler
- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki yönetimin verdiği imar izinlerine dikkat çekti: "85 milyar TL'lik rant sağlanmış"
- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki sağanak yağışın saat kaça kadar süreceğini açıkladı
- Son Dakika: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki sağanak yağışın saat kaça kadar süreceğini açıkladı
-
Video Haberler
- O anlar saniye saniye kamerada
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Azerbaycan’da farklı noktalarda orman yangını
- Ümraniye'de bir garip olay
- Telefon batarya bir anda elinde patladı: İşte o anlar
- Örümcek adam İstanbul'da
- Vitessiz bisileti bırakıp vitesli olanı çaldı
- Adana'da lastik deposunda yangın : 2 yaralı
- Motokurye kanala düştü; O anlar kamerada
- Doğuş Üniversitesi öğrencilerine soruşturma açıldı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Kur uçtu, dolar zirveyi gördü!
- 'Yalan konuşuyorsun; yalancı' diye bağırdı
- Bir eve bavulun içinde çocuk cesedi gönderildi!
- Konut ve kirada yeni adım
- AKP’li vekilin boşanmak istediği eşinden açıklama
- Fatih Tezcan cezaevine girdi
- Kılıçdaroğlu'na böyle seslendi
- Bu uygulamadan sonra sakın uçağa binmeyin
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- 'Erdoğan dönemi biterse...'