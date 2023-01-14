AKP'de istifa depremi!

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 20:23

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 20:23

AKP’nin kalelerinden Ankara Kızılcahamam’da AKP’den istifa eden yedisi muhtar 150 kişi CHP‘ye üye oldu. Gazete Duvar'ın haberine göre kendisi de geçmişte AKP'li olan CHP Ankara İl Başkanı Başdanışmanı Ömer Ünnü, AKP’den istifa eden yedisi muhtar 150 kişinin AKP’ye üye olduğunu açıkladı.

Kızılcahamam’daki 109 köyün muhtarını arayarak CHP’ye üye olması için ikna etmeye çalıştığını, kendileri üye olmayan muhtarların çocukları ya da eşlerini CHP’ye üye yaptıklarını belirten Ünnü, “Bu istifa süreçleri çok zordu. Bundan sonra örgütlenme çalışmalarımız devam edecek. Bir önceki seçimde partimiz 30 bin seçmenden bin 700 oy almıştı. Hedefimiz burada yüksek ve AK Parti’den üye almaya devam edeceğiz” dedi.