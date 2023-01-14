AKP’li belediye hilafetçi imam Halil Konakcı'yı ağırlayacak
Kadınları hedef gösterdiği ve hilafet çağrısında bulunduğu açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen İmam Konakcı, AKP'li Gebze Belediyesi'nde ağırlanacak.
Gebze Belediyesi, kadınları hedef alarak “Kadın erkek eşitliği tamamen yalan. Sokaklar kasap dükkânı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor” diyen imam Halil Konakcı’yı ağırlayacak. Kocaeli Barış Gazetesi'nden Merve Dişli'nin haberine göre, kadınları hedef aldığı vaazlarıyla tanınan Ankara Melike Hatun Camii imamı Halil Konakcı, bugün saat 20.00’de Gebze Belediyesi’nin ev sahipliğinde Gebze Kültür Merkezi'nde “imanın yeniden inşası” konulu programda konuşmacı olacak.
Konakcı, daha önce de başında takke ile Erzincan Valisi Mehmet Makas'ın makamında ağırlanmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Haliç Köprüsü'nde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!
- '10'dan fazla başkan AK Parti'ye geçiyor'
- Erdoğan-Esad görüşmesi Moskova’da...
- Doğa Rutkay hastaneye kaldırıldı
- Erdoğan'ın danışmanı ağzını bozdu
- Emin Şen'den gündemi sarsacak yeni açıklamalar
- Anketçiler canlı yayında birbirine girdi
- Turan ile 'Soylu' diyaloğunu anlattı
- Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlundan açıklama
- Taksi yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı