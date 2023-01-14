AKP’li belediye hilafetçi imam Halil Konakcı'yı ağırlayacak

Kadınları hedef gösterdiği ve hilafet çağrısında bulunduğu açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen İmam Konakcı, AKP'li Gebze Belediyesi'nde ağırlanacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 17:23
AKP’li belediye hilafetçi imam Halil Konakcı'yı ağırlayacak
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Gebze Belediyesi, kadınları hedef alarak “Kadın erkek eşitliği tamamen yalan.  Sokaklar kasap dükkânı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor”  diyen imam Halil Konakcı’yı ağırlayacak. Kocaeli Barış Gazetesi'nden Merve Dişli'nin haberine göre, kadınları hedef aldığı vaazlarıyla tanınan Ankara Melike Hatun Camii imamı Halil Konakcı, bugün saat 20.00’de Gebze Belediyesi’nin ev sahipliğinde Gebze Kültür Merkezi'nde “imanın yeniden inşası” konulu programda konuşmacı olacak.

Konakcı, daha önce de başında takke ile Erzincan Valisi Mehmet Makas'ın makamında ağırlanmıştı.


Halil Konakçı Gebze

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