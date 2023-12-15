AKP'de İzmir adaylığı için genel başkan yardımcısı Hamza Dağ'ın adı öne çıktı

Yayınlanma: 15.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 15.12.2023 - 03:00

Cumhur İttifakı’nda iki partinin 31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimler için başlattığı seçim işbirliği çalışmaları kapsamında iki parti heyetleri, geçen günlerde 11. kez bir araya geldi. Heyetlerin çalışmasında sona gelindiği belirtilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan da özellikle 30 büyükşehirde aday gösterilecek isimler ile ilgili çalışmalarını hızlandırdı. Hafta başından itibaren Ankara, İzmir ve Adana milletvekilleri ile bu illerin AKP’li ilçe belediye başkanları ve il, ilçe teşkilat yöneticileri ile genel merkezde bir araya gelen Erdoğan, belediye başkanlıkları için üç aday önerisi istedi.

Erdoğan’ın pazar günü İstanbul’da Cumhur İttifakı’nın İBB ve ilçe belediye başkanlıkları için mini bir temayül yoklaması yapacağı da öğrenildi. Pazar günü ayrıca birinci, ikinci ve üçüncü bölgeler için ayrı ayrı İstanbul milletvekilleri, üç kademe ilçe başkanları, il yönetim kurulu üyeleri ile ilçe belediye başkanları yerel seçim için aday önerisinde bulunacak.

AKP’de daha önce “sol seçmenden de oy alacak bir isim” üzerinde durulduğu ve de eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener’i aday göstermek istendiği belirtilmişti.

SAHAYA İNDİ

Ancak daha sonra İzmir için AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın adının öne çıktığı konuşuluyor. “Üç dönem kuralı” nedeniyle 28. dönemde milletvekili olmayan Dağ’ın, TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinin ilk gününde Meclis’e geldiği ve görüşmeler yaptığı görüldü. Dağ’ın, İzmir’de saha çalışmalarına başladığına dikkat çekiliyor.

İSTANBUL’U İSTEYEN ÇOK



Cumhur İttifakı’nın Ankara, İstanbul ve İzmir’de kimleri “ortak aday göstereceği” merak konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul’daki mini zirvesi öncesi de kulisler hareketlendi.

Adı son günlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçen eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum’un, İstanbul’da bir ofis tuttuğu ve İstanbul için çalışmalara başladığı biliniyor. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, eski Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun da adı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçiyor. Erdoğan’ın “Trabzonlu bir isim konusunda ısrarcı olduğuna” dikkat çekildi.