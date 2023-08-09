Yayınlanma: 09.08.2023 - 12:21

Güncelleme: 09.08.2023 - 12:21

Hamza Dağ, sosyal medyada birçok kişinin merak edip araştırdığı isimler arasında yer alıyor. Siyasette etkili bir isim olan Hamza Dağ'ın hayatı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hamza Dağ kimdir, kaç yaşında, nereli? Hamza Dağ hangi görevlerde yer aldı? İşte Hamza Dağ'ın hayatı ve kariyeri...

HAMZA DAĞ KİMDİR?

Hamza Dağ, 1 Mart 1980 tarihinde Manisa’nın Demirci ilçesinde doğdu. Aslen Balıkesirli olan Dağ, 1996 yılında Simav İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Lisans Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 2000 yılında tamamladı.

AKP İzmir İl Gençlik Kolları’nda sırasıyla, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Ardından 3 Şubat 2008 tarihinde 3. Olağan Kongresi’nde, İl Gençlik Kolları Başkanı seçildi.

2011 seçimleri ile birlikte 24. Dönem İzmir Milletvekilliğine Seçilen Dağ, sırasıyla 25. 26. ve 27. dönemlerde tekrardan İzmir Milletvekili seçilerek TBMM’de görev aldı. Bu dönemlerde İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği görevlerinde bulundu.

2014 yılından itibaren AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi olan Hamza Dağ, 2014-2017 yılları arasında Seçim İşleri Birimi’nde Başkan Yardımcılığı görevini de yaptı.

Hamza Dağ, 2017-2021 tarihleri arasında AR-GE’den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdürdü.

24 Mart 2021’de yapılan 7. Olağan kongrede tekrar MKYK üyesi seçilen Hamza Dağ bu tarihten itibaren Tanıtım ve Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmekte.

HAMZA DAĞ EVLİ Mİ?

Hamza Dağ evli ve 4 çocuk babasıdır.