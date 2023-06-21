Hamza Dağ: LGBTİ sosyal terörizimdir

Yayınlanma: 21.06.2023 - 21:34

Güncelleme: 21.06.2023 - 21:34

Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Yüz Yüze'nin konuğu AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, LGBTİ+'ları hedef aldı.

Hamza Dağ'ın canlı yayında yaptığı açıklama şu şekilde:

"Emperyalizmin yeni apartatı LGBTİ. Ahlaki bir sorundur, etiksel bir sorundur. Sosyal bir terörizmdir. Bizim bu konuda tavrımız çok net. Bunu toplumumuzun içine koymayacağız. Buna fırsat vermeyeceğiz"





