AKP'de kamp tarihleri belli oldu

AKP, istişare ve değerlendirme toplantıları genel merkez yöneticileri ve milletvekilleriyle 7-8 Haziran’da, belediye başkanlarıyla da 1-2 Temmuz'da kamp gerçekleştirecek.

İHA
Yayınlanma: 14.05.2024 - 20:15
AKP'de kamp tarihleri belli oldu
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AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, AKP istişare ve değerlendirme toplantılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin yaptığı açıklamada, AKP’nin Türk siyasi kültürüne kazandırdığı önemli müesseselerden biri olan ve artık gelenekselleşen istişare ve değerlendirme toplantılarına iki yeni halkayı ekleyeceklerini ifade etti.

Genel Sekreter Şahin, şunları kaydetti:

“7-8 Haziran 2024 tarihinde Kızılcahamam’da genel merkez yöneticileri ve milletvekilleriyle, 1-2 Temmuz 2024 tarihinde Genel Merkez Konferans Salonu’nda belediye başkanlarıyla yapılacak istişare ve değerlendirme toplantılarında 31 Mart seçimlerinin sonuçları değerlendirilerek izlenecek yeni yol haritası belirlenecek."


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