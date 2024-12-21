AKP'de kongre krizi: Salonu terk ettiler!

AKP Osmaniye İl Başkanlığı 8. Olağan Kongresinde, başkanlığa aday olan Muzaffer Çuhadar’ın verdiği liste divan tarafından reddedildi. Kongrede, mevcut İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa tek aday olarak seçime girdi. Bunun üzerine Çuhadar’ın destekçileri salonu terk etti.

AKP'de kongre krizi: Salonu terk ettiler!
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ANKA
Yayınlanma: 21.12.2024 - 18:12

Kongrede, partinin çeşitli kademelerinde görev almış Muzaffer Çuhadar’ın da liste çıkararak aday olacağı belirtilmişti. Kongrede il başkanı adayı Muzaffer Çuhadar’ın verdiği liste kongre divan başkanlığı tarafından kabul edilmedi ve adaylığı reddedildi. Seçime mevcut Osmaniye İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa’nın başkanlığında tek liste halinde gidildi.

Divan başkanlığından listeye ilişkin, "Divan Kuruluna sunulan Muzaffer Çuhadar ve listesi, Tüzüğümüz ve Kongre Yönetmeliğimizin gereğince kongrenin yürütülmesi ve kongre ile her türlü işlemin Divan Kurulunun takdirinde olması nedeni ile kabul edilmemiştir" bilgisi paylaşıldı.

SALONU TERK ETTİLER

Kararın ardından adaylığı kabul edilmeyen Muzaffer Çuhadar’ın destekçileri salonu terk etti.


Etiketler: #kongre #terk #liste

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