AKP'de 'liste' krizinin adresi bu kez Malatya: 'Reise gerekeni söyledik, seni istemiyoruz!'

Yayınlanma: 14.04.2023 - 17:24

Güncelleme: 14.04.2023 - 17:30

AKP'de milletvekili adayları liste krizi devam ediyor. AKP Samsun 8. sıra milletvekili adayı Kadir Kayan'ın "Sıralamanın bölge halkının beklentisini ve teveccühünü karşılamadığı" gerekçesiyle adaylıktan çekildiğini açıkladıktan sonra AKP seçmeninde listedeki adaylara karşı protestolar devam ediyor.

Liste protestoları bu kez AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya’da deprem konutları törenine yansıdı. Temel atma töreni adı altında yapılan miting öncesi alanda bulunan bir yurttaş, polis bariyerlerinin ilerisinde bulunan AKP 2. sıra milletvekili adayı ve önceki İl Başkanı İhsan Koca’ya tepki gösterdi.

Yurttaş, Koca’ya, "Burası senin babanın koltuğu değil. Reise gerekeni söyledik. Seni istemiyoruz. Yeter" dedi. İhsan Koca’ya tepki gösteren yurttaş çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilerek miting alanından uzaklaştırıldı.