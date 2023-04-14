AKP'de 'liste' krizinin adresi bu kez Malatya: 'Reise gerekeni söyledik, seni istemiyoruz!'
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingi öncesinde Malatya’da bir yurttaş, AKP 2. sıra milletvekili adayı İhsan Koca’ya tepki gösterdi. Yurttaş, il başkanlığından ayrılarak aday olan Koca’ya, "Burası senin babanın koltuğu değil. Reise gerekeni söyledik. Seni istemiyoruz. Yeter" diye seslendi.
AKP'de milletvekili adayları liste krizi devam ediyor. AKP Samsun 8. sıra milletvekili adayı Kadir Kayan'ın "Sıralamanın bölge halkının beklentisini ve teveccühünü karşılamadığı" gerekçesiyle adaylıktan çekildiğini açıkladıktan sonra AKP seçmeninde listedeki adaylara karşı protestolar devam ediyor.
Liste protestoları bu kez AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya’da deprem konutları törenine yansıdı. Temel atma töreni adı altında yapılan miting öncesi alanda bulunan bir yurttaş, polis bariyerlerinin ilerisinde bulunan AKP 2. sıra milletvekili adayı ve önceki İl Başkanı İhsan Koca’ya tepki gösterdi.
Yurttaş, Koca’ya, "Burası senin babanın koltuğu değil. Reise gerekeni söyledik. Seni istemiyoruz. Yeter" dedi. İhsan Koca’ya tepki gösteren yurttaş çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilerek miting alanından uzaklaştırıldı.
İhsan Koca, 17 Mayıs 2018 tarihinden bu yana AK Parti Malatya İl Başkanı olarak görev yapıyordu. Koca, Malatya İl Başkanı görevinden ayrılarak mevcut milletvekili Bülent Tüfenkçi’nin ardından 2. sıradan milletvekili adayı gösterildi.
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