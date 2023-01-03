'AK Parti'de mutabakat sağlandı': Seçim tarihini canlı yayında açıkladı
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, seçim tarihinin öne çekilmesi için partisinde değerlendirme yapıldığını belirtmişti. Seçimlerin ne zaman yapılacağına ilişkin AKP MYK’de 14 Mayıs 2023 tarihi yönünde genel bir mutabakat oluştuğu belirtiliyor.
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ne zaman yapılacağına ilişkin yeni bir kulis bilgisi daha dile getirildi.
tv100'de yayınlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında konuşan tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, AKP kulislerinden aldığı erken seçim bilgisini paylaştı.
Gürel, şu ifadeleri kullandı:
"Seçimin ikinci tura kalması halinde seçimin önüne problem çıkarabilecek unsurlar var. Üniversite sınavı, hac mevsimi olması, Kurban Bayramı arifesi gibi… AK Parti MYK’da bugün Seçim İşleri Başkanlığı sunum yapmış. Alternatif senaryolar konuşulmuş. Kesin olmamakla beraber genel mutabakat 14 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye’nin seçime gideceğine dair bilgim var" ifadelerini kullandı.
Dün AKP MYK toplantısının ardından açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, erken seçim tartışmalarıyla ilgili konuşurken "Seçim takvimi ile gündem 18 Haziran'da yapılması yönünde. 18 Haziran'da çıkabilecek sorunlar, vatandaşlarımızın seyahatte olabilmesi nedeniyle bir değerlendirme yapılıyor. Bu tabii erken seçim anlamına gelecek bir değerlendirme değil. Tarihin az geriye çekilmesi için değerlendirme yapılıyor. Kesin bir karar olduğu zaman sizinle paylaşacağım" demişti.
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