Selahattin Demirtaş seçim startını verdiğini duyurdu: 'Başlıyoruz'
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kişisel Twitter hesabından "seçim kampanyasının startını verdiğini" duyurarak çağrıda bulundu.
Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yeni yılın ilk iş gününde sosyal medya hesabından avukatları aracılığıyla paylaşımlarda bulundu.
"Yeni yılın ilk iş günü. Hepinize kocaman, yürek dolusu merhaba. Özgürlük, demokrasi, barış ve refah açısından kazançlı bir yıl olsun" dileğinde bulunan Demirtaş, Twitter hesabından sözlerine şöyle devam etti:
"Siyasetin koridorları ittifak, aday, liste program hazırlıklarını yapadursun, biz sizinle seçim kampanyamızın startını verelim. Başlıyoruz"
Demirtaş ikinci paylaşımında ise seçim kampanyasıyla ilgili çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:
"Kampanyamızı şimdilik bir isim, bir parti için değil, demokrasi için en geniş katılımla başlatıp son güne kadar hep birlikte yürütelim. Coşkulu, neşeli ve kararlı bir seçim kampanyası için hazırlıklarımız var, sizlerden de öneri, katkı ve katılım bekliyoruz."
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu kavgası başka bir yere gidiyor
- Sinan Ateş'in ailesinden açıklama
- MHP'de Sinan Ateş istifaları
- Büyük ikramiye isabet eden bileti satan bayii konuştu
- 'Sinan Ateş cinayeti siyasi, katilleri firarda'
- Baykallar meselesi, AKP’ye geçiş mi?
- AKP'den erken seçim açıklaması
- e-Devlet'te yeni dönem
- Emekçinin gözü enflasyonda
- Feci kaza! Bir aile yok oldu