Selahattin Demirtaş seçim startını verdiğini duyurdu: 'Başlıyoruz'

02 Ocak 2023 Pazartesi, 12:57

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yeni yılın ilk iş gününde sosyal medya hesabından avukatları aracılığıyla paylaşımlarda bulundu.

"Yeni yılın ilk iş günü. Hepinize kocaman, yürek dolusu merhaba. Özgürlük, demokrasi, barış ve refah açısından kazançlı bir yıl olsun" dileğinde bulunan Demirtaş, Twitter hesabından sözlerine şöyle devam etti:

"Siyasetin koridorları ittifak, aday, liste program hazırlıklarını yapadursun, biz sizinle seçim kampanyamızın startını verelim. Başlıyoruz"



Demirtaş ikinci paylaşımında ise seçim kampanyasıyla ilgili çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Kampanyamızı şimdilik bir isim, bir parti için değil, demokrasi için en geniş katılımla başlatıp son güne kadar hep birlikte yürütelim. Coşkulu, neşeli ve kararlı bir seçim kampanyası için hazırlıklarımız var, sizlerden de öneri, katkı ve katılım bekliyoruz."