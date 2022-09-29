MHP'nin seçim hazırlıkları sürüyor: Konya ve Manisa’da miting yapacak

29 Eylül 2022 Perşembe, 17:18

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP), "2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantılarının ekim ayındaki programı belli oldu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından yapılan açıklamada, eylül ayı içerisinde Sivas, Bursa, Kayseri ve Erzurum’da yapılan mitinglerin ardından ekim ayında iki kentte daha miting düzenleneceği belirtildi.

Konya’da 16 Ekim tarihinde, 23 Ekim’de ise Manisa’da açık hava toplantılarını gerçekleştireceklerini belirten MHP’li Yalçın, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Millî mutabakata dayalı Cumhur İttifakı'nın 2023 seçimlerinde zafere ulaşması bir zaruret olmuştur. O bakımdan MHP, her seçim döneminden daha büyük heyecan ve coşkuyla, daha kavi bir imanla seçim çalışmalarını yürütmektedir” dedi.

‘KÖYÜM BENİM’ SOHBETLERİ 8 EKİM’DE BAŞLIYOR

Açıklamasında, 8 Ekim’de “Adım Adım 2023; ‘Köyüm Benim’ Sohbet Toplantıları” temalı köy ziyaretlerine başlayacaklarını da vurgulayan Yalçın, şöyle konuştu:

"Gayemiz, saha çalışmalarını köylerimize kadar genişleterek ulaşılmadık kimse bırakmamak, partimizle Cumhur İttifakı'nın 2023 ve sonrasına dönük vizyon ve misyonunu vatandaşlarımızla paylaşmak, Türkiye’yi çıktığı aydınlık yoldan döndürmek ve kutlu yürüyüşten vazgeçirmek isteyen zillet ittifakının karanlık yüzünü milletimize ısrarla, sabırla anlatmaktır."