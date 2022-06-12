AKP’de sistem sorunu: 'Seçilmiş, atanmış' krizi yasamada

12 Haziran 2022 Pazar, 02:00

Komisyonda eczacıların neden düzenlemeye dahil edilmediğiyle ilgili konuşan teklif sahibi AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, “Ben İsmail Tamer olarak eczacıların da buraya girmesini isterdim ama teamülen Sağlık Bakanlığı’ndaki böyle bir gelişmeden dolayı ben o kadarını teklife aldım” dedi. Komisyonda muhalefetin eczacıların da teklife dahil olması için verdiği önergeler de reddedildi. Düzenleme, içerisinde eczacılar olmadan kabul edildi.

Öte yandan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, teklifin özlük hakları açısından Aralık 2021’de getirildiği halinden geride olduğunu vurguladı. İlgezdi, “Pratisyen hekim emekli aylığında 3 bin 50 lira yerine 1600 lira, uzman hekim emekli aylığında 3 bin 400 lira yerine 2 bin 100 lira iyileştirme yapılacak. Ayrıca, mevcutta 3 bin 773 lira olan pratisyen sabit ek ödemesi, Aralık 2021’deki düzenlemeyle 9 bin lira civarında olacakken yeni yasa teklifiyle 5 bin lira gibi bir miktar olacak. Ek ödeme tutarlarını belirleyen göstergeler neden bu yasa teklifleriyle düşürüldü” sorusunu yöneltti. İktidar ise gelen teklifin aralıktan daha kapsayıcı olduğunu savundu.

Komisyonda Türk Tabipler Birliği (TTB) temsilcisi Doç. Dr. Deniz Erdoğdu’nun konuşması sırasında da PKK tartışması yaşandı. MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, söz sırası Erdoğdu’ya geldiğinde, “TTB denen kuruluş sadece PKK’ye hizmet eden bir kuruluş” diyerek laf attı. Bunun üzerine muhalefet sıralarından “O zaman niye çağırdınız?” itirazları geldi.