Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini de içeren kanun teklifi, TBMM Sağlık Komisyonu'nda

08 Haziran 2022 Çarşamba, 17:28

Komisyon, AKP Erzurum Milletvekili Recep Akdağ başkanlığında toplandı.

Teklif sahibi AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, teklifle aile hekimlerinin önünü açmak, uzman olabilme fırsatını verebilmek adına 2020 yılına kadar tanınan eğitim hakkının 2029 yılına kadar uzatıldığını kaydetti.

Teklifle tabip, diş tabibi ve pratisyen hekimlerin emekli maaşlarında iyileştirmeler yapıldığını anlatan Tamer, ek ödeme tavanlarının Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın belirlediği tavan ve Sağlık Bakanlığı'nın çıkaracağı yönetmelik çerçevesinde belirlenmesine uygun hale getirildiğini söyledi.

Sabit ek ödemelerin, merkezi yönetim bütçesine dahil edileceğinin altını çizen Tamer sigortasız Sağlık Bakanlığı birimlerinde ve kurumlarında hizmet alan ancak devlete borçlananların borçları 5 bin TL'nin altındaysa bunu almamak kaydıyla terkin edilmesinin sağlanacağını anlattı.

Tamer, "Sağlık çalışanlarımıza ne verirsek az. Onların hiçbir zaman emeklerini bir kenara atamayız" dedi.

"HASTANELERİMİZİN HEPSİ EK ÖDEME DAĞITIR HALE GELECEKTİR"

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, sahadan alınan talepler dikkate alındığında Sözleşmeli Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitiminin devam etmesinin, aile hekimliği hizmetlerinin kalitesinin artması açısından önemli olduğunu belirterek, bununla ilgili pratisyen aile hekimlerinin 2020 yılına kadar verilen eğitim hakkının, 2029 yılına kadar uzatılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Kanun teklifiyle uzman tabiplere yapılan ilave ödemelerde kullanılan 17 bin gösterge rakamının 26 bine, tabiplerde ise 13 bin gösterge rakamının 20 bine yükseltildiğini bildiren Eldemir, mevcut emekli uzman tabip ve tabipler ile görev yapan tüm uzman tabip ve tabiplerin emekliliğe hak kazandıklarında söz konusu iyileştirmelerden yararlanabileceğini belirtti.

Düzenlemeyle, sağlık tesislerinde ek ödemeye esas işlemleri denetlemek üzere inceleme heyetlerinin oluşturulmasına yönelik yasal alt yapının kurulacağını aktaran Eldemir, söz konusu ihtiyacın, Danıştay'ın girişimsel işlem puanlarını inceleyen inceleme heyetlerinin kanunla teşkili gerektiği kararından kaynaklandığını söyledi.

Teklifle yapılan en önemli düzenlemelerden birinin de sağlık çalışanlarının ek ödeme tavanlarının artırılması olduğuna dikkati çeken Eldemir, uzman hekim ve hekimlerde 150 puan, diğer sağlık çalışanlarında 75 puan artırıldığını dile getirdi.

Eldemir, hekim dışı sağlık personelinin bugüne kadar döner sermayeden ödenen sabit ek ödemelerinin merkezi yönetim bütçesinden ödenmesi yönünde düzenleme yapıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bir diğer düzenleme de ek ödeme tutarı belirlenirken sağlık kurum ve kuruluşlarının tek tek tahakkukları ya da gelirleri yerine, Sağlık Bakanlığı döner sermaye gelirleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan elde edilen tüm kaynaklar ve diğer nakit kaynaklarının toplamının esas alınması sağlanmaktadır. Ayrıca tüm sağlık tesislerini kapsayacak şekilde ek ödeme dağıtılmasına imkan sağlanmaktadır. Yapılan bu düzenleme ile hastanelerimizin hepsi ek ödeme dağıtır hale gelecektir."

"HAK KAYIPLARI ORTADAN KALDIRILIYOR"

Yapılan düzenlemeyle döner sermaye sabit ödemesinden, Sağlık Bakanlığı kadrolarında olup diğer kamu kurumlarına uzmanlık eğitimi için görevlendirilen hekimlerin de yararlanmasına imkan tanındığını bildiren Eldemir, üniversitelere görevlendirilen hekimlerin hak kayıplarının ortadan kaldırılacağını dile getirdi.

Aile hekimliği asistanlarının 3 yıllık uzmanlık süresinin 18 ayını hastanedeki rotasyonlarda geçirdiğini, geri kalan 18 ayını ise saha uygulamaları kapsamında eğitim tipi aile sağlığı merkezlerinde geçirmesinin hedeflendiğini anlatan Eldemir, "Ülke genelinde 46 ilde 85 eğitim kurumunda yaklaşık 230 aile hekimliği eğiticisinin riyasetinde 2 bin 300 asistan eğitim görmektedir" bilgisini paylaştı.

Bakan Yardımcısı Eldemir, teklifin, daha iyi ve kaliteli sağlık hizmet sunumunun sağlanmasına ve uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesine yönelik hazırlandığını sözlerine ekledi.

Komisyonda teklif üzerindeki görüşmeler sürüyor.