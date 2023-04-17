AKP'de 'soğan' çatlağı: 'Aktroll' Abdurrahman Uzun'dan Bakan Muş'a sert sözler
Başta soğan olmak üzere gıda fiyatlarında meydana gelen fahiş artış yurttaşları isyan ettirmeye devam ediyor. Son olarak AKP'li Abdurrahman Uzun da, yayımladığı video ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş'u hedef aldı. Uzun 'soğan operasyonu' çekildiğini iddia etti.
Türk Lirası'nın günden güne değer kaybettiği Türkiye'de, mutfakların vazgeçilmezi olan soğan fiyatlarının 1 yılda 5 liradan 30 liraya yükselmesi iktidara yönelik tepkilere neden oldu.
Yurttaşlar enflasyon altında ezilmeye devam ederken; kendisini 'siyaset uzmanı' olarak tanımlayan ve kamuoyunda Aktroll olarak bilinen Abdurrahman Uzun Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a seslendi.
Soğan fiyatlarındaki artışı 'hükümete karşı yapılan bir operasyon' olarak değerlendiren AKP'li 'siyaset uzmanı' Uzun, Muş'a sert sözlerle yüklendi.
"BU SOĞAN OPERASYONUNU KİM YAPIYORSA..."
Uzun, "Bu Ticaret Bakanı nerede? Bu ticaret bakanlığının elemanları nerede? Bu kadar mı çapsızlık olur? Şu anda bu ülkenin Ticaret Bakanı yollara düşecek; İHA'larla, SİHA'larla, ayağında çizmeler, üstünde montu, gözlüğünü takacak, gerekirse dedektif gibi ortalıkta gezecek. Bu soğan operasyonunu kim yapıyorsa onları yakalayacak. Bu ülkede ticaret üzerinden senin hükümetine, senin cumhurbaşkanına operasyon çekiliyor. Sen neredesin ağa? Tweet üzerinden bir şeyler yazıyor bize. Oldun Jeremy Rifkin. Uzaktan online bağlanıyor bize. Abi insene. Bir tane soğanı çöpe atan adamın tarlasına devlet olarak el koysana. Abi çöksene mevzuya" dedi.
Uzun, "Tayyip Erdoğan'ı yine kandırıp 10 gün, 20 gün sonra Türkiye'nin dört bir tarafına soğan çadırları mı kuracaksınız, tanzim yapıyoruz diye?" sözleriyle Mehmet Muş'u hedef almayı sürdürdü.
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