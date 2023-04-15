AKP'li Yasin Aktay'dan soğan çıkışı: 'Soğan, konfora alışanların geçmişe özlemidir'

Yayınlanma: 15.04.2023 - 23:16

Güncelleme: 15.04.2023 - 23:18

AKP’nin politikaları nedeniyle enflasyon rekor seviyeleri görürken, yurttaşlar temel gıda ürünlerini satın almakta bile güçlük yaşıyor.

Ekonomik kriz market ve pazarlardaki etiket fiyatlarına yansırken, son dönemin zam şampiyonu ise soğan oldu.

Artan hayat pahalılığına tepkiler artarken, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Yasin Aktay soğan fiyatlarının bilinçli şekilde yükseltildiğini savunarak, ekonomik tabloyu eleştirenleri "kaprisli" olmakla suçladı.

Aktay, “Soğan sembolizmi ve özgürlük” başlıklı köşe yazısında, insanların şükredeceğine kapris yaptıklarını aktardı ve “Özgürlük, doya doya yaşanacak, tadı çıkarılacak ve insanlık onurunu hissettirecek en değerli erdeme kavuşulmuş. İsrailoğulları bunun değerini bilip şükrünü ifade edecek yerde Hz. Musa’ya yapmadıkları kaprisi bırakmıyorlar.” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun "algı için seçtiği sebzenin kuru soğan olmasının tesadüf olmadığını" öne süren Aktay, "Hz. Musa kavminin de Firavun’dan kurtulduktan sonra Hz. Musa’ya yapmadıkları kaprisi bırakmadığını, gökten Kudret helvası ve bıldırcın yağarken 'Yok mu başka bir şey, hani soğan, hani sarımsak, mercimek?' diye şikayet ettiklerini yazdı.

Yazının devamında, “Uzun süre bir bakıma ekmek elden su gölden ve özgürce bir hayat yaşamaktayken bir süre sonra ‘hep bunları mı yiyeceğiz? Yok mu başka bir şey, hani soğan, hani sarımsak, mercimek?’ diye söylenmeye başlıyorlar.” dedi.

Soğanın belli bir konfora alışıp onu rutin olarak yaşayanlara çoğu kez musallat olan bir geçmişe özlem ifadesi olduğunu aktaran Aktay, şöyle dedi:

"Hz. Musa’nın liderliğinde kendilerine sağlanmış olan o özgürlük ortamında, üstelik en kaliteli, belki üst sınıf insanlara özgü yiyecekler karşısında soğan talep edilmesi yine tesadüf değildir.

Soğan belli bir konfora alışıp onu rutin olarak yaşayanlara çoğu kez musallat olan bir geçmişe özlem, yani nostaljinin ifadesidir."

Aktay'ın söz konusu yazısı sosyal medyada tepkilere neden olurken, bazı kullanıcılar "Bir soğana yenileceksiniz" yorumunda bulundu.