AKP'li Tayyar'dan yüzde 50+1 çıkışı: "Cumhurbaşkanımıza kurulmuş bir tuzak"
AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar, yüzde 50+1'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kurulmuş bir tuzak olduğunu öne sürdü.
AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar, yüzde 50+1 tartışmaları ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve yüzde 50+1 tartışması gündemdeki yerini koruyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuyla ilgili, "Yüzde 50 +1 oyla cumhurbaşkanı seçilmesi çoğulcu demokrasinin dünyaya örnek olacak şeklidir." ifadelerini kullandı.
"CUMHURBAŞKANIMIZA VE SİSTEME KURULAN TUZAK"
Öte yandan AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada yüzde 50+1'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kurulmuş bir tuzak olduğunu öne sürdü.
Tayyar şunları söyledi:
"Geçmişte karşı çıkmış, ağır eleştirilere muhatap olmuş biri olarak söz hakkım var. 50+1, Cumhurbaşkanımıza ve sisteme kurulan tuzaktı. Düzeltilebilirdi, vakti geçti. Yeni tartışma, seçimle ilişkilendirilir. Kazanmaya odaklanmalı, kazanınca biz değiştirmeliyiz."
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