AKP'li Tayyar'dan yüzde 50+1 çıkışı: "Cumhurbaşkanımıza kurulmuş bir tuzak"

16 Kasım 2021 Salı, 12:33

AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar, yüzde 50+1 tartışmaları ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve yüzde 50+1 tartışması gündemdeki yerini koruyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuyla ilgili, "Yüzde 50 +1 oyla cumhurbaşkanı seçilmesi çoğulcu demokrasinin dünyaya örnek olacak şeklidir." ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZA VE SİSTEME KURULAN TUZAK"



Öte yandan AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada yüzde 50+1'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kurulmuş bir tuzak olduğunu öne sürdü.

Tayyar şunları söyledi:

"Geçmişte karşı çıkmış, ağır eleştirilere muhatap olmuş biri olarak söz hakkım var. 50+1, Cumhurbaşkanımıza ve sisteme kurulan tuzaktı. Düzeltilebilirdi, vakti geçti. Yeni tartışma, seçimle ilişkilendirilir. Kazanmaya odaklanmalı, kazanınca biz değiştirmeliyiz."