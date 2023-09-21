AKP'de yerel seçim çalışmaları hızlandı, çok sayıda isim tartışılıyor

AKP ve MHP heyetleri, AKP’nin 7 Ekim’deki olağanüstü kurultayı sonrasında bir araya gelerek, işbirliği ile ilgili görüşmeleri başlatacak. Ancak heyetler arasındaki görüşmeler başlamadan, her iki partide de “olası adaylar” üzerinden görüşler dillendiriliyor.

Selda Güneysu
Yayınlanma: 21.09.2023 - 03:00
AKP'de yerel seçim çalışmaları hızlandı, çok sayıda isim tartışılıyor
Abone Ol google-news

AKP’nin, İstanbul’da aslen Trabzonlu olan mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun karşısına yine İmamoğlu gibi Karadenizli bir aday göstermek istediği gündemdeki yerini koruyor. Ayrıca AKP’nin, Ankara’da da mevcut Belediye Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın karşısına, Ankaralı bir ismi aday yapmak istediği belirtiliyor.

AKP kulislerinde, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, bir dönem Başbakan Yardımcılığı görevini üstlenmiş, eski AKP Ankara Milletvekili Emrullah İşler’i Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanlığı aday adayları listesinde tuttuğu” konuşuluyor.

Ancak yerel seçimlere işbirliği içinde girecek olan Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP’de ise “başka bir Ankaralının adının öne çıktığı, bu ismin de bir dönem MHP’de de siyaset yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un olduğu” ileri sürülüyor. Adı daha önce de ABB Başkanlığı için geçen ve “Göreve talibiz” diyerek adaylığa yeşil ışık yakan Altınok’un, “MHP tabanından da oy alabileceği, MHP tabanına daha yakın bir isim olduğu” da kaydediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs’taki genel seçimler için “3 dönem kuralını” uygulamış, mevcut milletvekillerinin yüzde 70’e yakınının liste dışı kaldığı görülmüştü.


Player Alanı
AKP MHP cumhur ittifakı Emrullah İşler Turgut Altınok Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş

İlgili Haberler

Aylin Nazlıaka AKP'nin seçim öncesi vaadini hatırlatarak tepki gösterdi: 'Çocuklar açlığa hapsedildi'

Aylin Nazlıaka AKP'nin seçim öncesi vaadini hatırlatarak tepki gösterdi: 'Çocuklar açlığa hapsedildi'
AKP'li Hulusi Akar ile MHP lideri Bahçeli ayrı düştü! İki zıt açıklama geldi...

AKP'li Hulusi Akar ile MHP lideri Bahçeli ayrı düştü! İki zıt açıklama geldi...
İddia: Soylu POLNET'e üst düzey AKP'li yöneticilerin yakınlarını ekledi, 'dokunulmaz' yaptı

İddia: Soylu POLNET'e üst düzey AKP'li yöneticilerin yakınlarını ekledi, 'dokunulmaz' yaptı

En Çok Okunan Haberler