AKP'de yerel seçim çalışmaları hızlandı, çok sayıda isim tartışılıyor

Yayınlanma: 21.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 21.09.2023 - 03:00

AKP’nin, İstanbul’da aslen Trabzonlu olan mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun karşısına yine İmamoğlu gibi Karadenizli bir aday göstermek istediği gündemdeki yerini koruyor. Ayrıca AKP’nin, Ankara’da da mevcut Belediye Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın karşısına, Ankaralı bir ismi aday yapmak istediği belirtiliyor.



AKP kulislerinde, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, bir dönem Başbakan Yardımcılığı görevini üstlenmiş, eski AKP Ankara Milletvekili Emrullah İşler’i Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanlığı aday adayları listesinde tuttuğu” konuşuluyor.

Ancak yerel seçimlere işbirliği içinde girecek olan Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP’de ise “başka bir Ankaralının adının öne çıktığı, bu ismin de bir dönem MHP’de de siyaset yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un olduğu” ileri sürülüyor. Adı daha önce de ABB Başkanlığı için geçen ve “Göreve talibiz” diyerek adaylığa yeşil ışık yakan Altınok’un, “MHP tabanından da oy alabileceği, MHP tabanına daha yakın bir isim olduğu” da kaydediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs’taki genel seçimler için “3 dönem kuralını” uygulamış, mevcut milletvekillerinin yüzde 70’e yakınının liste dışı kaldığı görülmüştü.