AKP'den Atatürk Havalimanı'nda 'Büyük Filistin Mitingi'

AKP İstanbul İl Başkanlığı tarafından, iktidarın 2019'da tarifeli uçuşlara kapattığı Atatürk Havalimanı’nda “Büyük Filistin Mitingi" düzenlenecek.

İHA
Yayınlanma: 23.10.2023 - 13:16
AKP'den Atatürk Havalimanı'nda 'Büyük Filistin Mitingi'
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AKP İstanbul İl Başkanlığı, 28 Ekim Cumartesi günü Yeşilköy’de "Büyük Filistin Mitingi" düzenleyecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıldönümünün arefesinde düzenlenecek mitinge AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması bekleniyor.

Mitinge ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın da katılmaları bekleniyor. Medya, spor, sanat, iş dünyası, Filistin diasporasından çok sayıda etkili ismin katılacağı miting, ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarına açık olacak.

Miting, AKP iktidarının 2019'da tarifeli uçuşlara kapattığı Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek.


Atatürk havalimanı filistin Miting

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