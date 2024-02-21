AKP'den belediye meclis üyesi adayı olan Hüsnü Şenlendirici sessizliğini bozdu

Sanatçı Hüsnü Şenlendirici İzmir'in Bergama ilçesinden AKP belediye meclis üyesi adayı oldu. Şenlendirci, kendisine gelen teklifi kabul ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.02.2024 - 09:52
AKP'den belediye meclis üyesi adayı olan Hüsnü Şenlendirici sessizliğini bozdu
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Klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, Bergama Belediye Meclis Üyeliği için aday gösterildi. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Şenlendirici hiçbir sisyasi parti üyeliği bulunmadığını belirterek şunları söyledi:

"Bergama Belediyesi Meclis Üyeliğine aday gösterilmem ile ilgili bir açıklama yapma gereği duydum.

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Öncelikle, herhangi bir siyasi partiye üyeliğim olmadığının bilinmesini isterim.

Değerli dostum Sadık Doğruer’in ricası üzerine, bir siyasi partiden değil, Belediye Başkanı Kontenjanından direk aday olarak gösterildim.

Ben de bu “Başkan Kontenjanı Meclis Üyeliği Adaylık Teklifini”, doğup büyüdüğüm Bergama’ya faydalı olmak adına, bir nevi “Kültür Sanat ve Müzik Elçisi” olma misyonu ile kabul ettim.

Kültürel ve sanatsal faaliyetleri, siyaset ve partiler üstü bir noktada gördüğümü belirtmek isterim."


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